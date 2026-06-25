По факту смерти Ербаяна Мухтара возбуждено уголовное дело – Минобороны

Накануне экс-солдат-срочник скончался после нескольких лет борьбы за жизнь

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заместитель министра обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев сообщил журналистам в кулуарах Сената, что по факту гибели бывшего военнослужащего Нацгвардии Ербаяна Мухтара возбуждено уголовное дело, передает Kazpravda.kz

Спикер выразил соболезнования семье погибшего и подчеркнул, что оборонное ведомство ранее оказало пострадавшему максимально возможную поддержку во время лечения в военном госпитале.

«Что касается наказания виновных, возбуждено уголовное дело. Решение будет принято по результатам следствия. Дисциплинарные меры находятся в компетенции руководства Национальной гвардии. Расследование проводит Министерство внутренних дел. Помимо МВД задействованы военная прокуратура и другие правоохранительные органы», – заключил он.

Как отметил замминистра, предполагается, что руководство Нацгвардии примет участие в похоронах.