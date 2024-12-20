По каким адресам пройдут сельхозярмарки в эти выходные в Казахстане

На ярмарках будут представлены овощи, фрукты, мясо и мясные продукты, молочные изделия и другие продукты

Фото: пресс-служба МСХ РК

В предстоящие выходные в Казахстане традиционно будет организовано более 20 сельскохозяйственных ярмарок, на которых приоритетные места будут предоставляться местным товаропроизводителям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет торговли Министерства торговли и нтеграции РК

В Астане 21-22 декабря традиционно пройдет ярмарка «Согым Fest» по адресу: Н.Тлендиева, 12а.

В Алматы 21-22 декабря по следующим адресам: Гоголя - Масанчи (Алмалинский район), мкр. Казахфильм (Бостандыкский район), Абая - Утеген батыра (Ауезовский район), Мендикулова - Бектурова (Медеуский район).

В Талдыкоргане 21 декабря - Конаева, 22, дворец спорта «Жастар».

В Шымкенте 21 декабря - Мадели Кожа, 1 и возле рынка «1000 мелочей», 22 декабря — мкр. Нурсат, 7/1.

В Кокшетау 21 декабря - Сулейменова, 2Д (рынок Жибек Жолы).

В Павлодаре 21 декабря - Торговая улица 2а, фермерский рынок Jailau.

В Семее 14 декабря - Северный промузел, 2 (ТРЦ Северный).

В Усть-Каменогорске на территории ОРЦ Алтай, по ул. Жибек жолы, 44, еженедельно по субботам.

В Актобе на коммунальном рынке «ТАБЫС» 21 декабря.

В Уральске 21 декабря - ул. Ихсанова.

В Караганде 21 декабря - 134-й учетный квартал, ТРЦ «Global City».

В Кызылорде 21 декабря - центральная площадь поселка Тасбогет и перекресток улиц А.Кашаубаева и Жетикол.

В Петропавловске на рынках «Алтын Арман», «Дария», «Кызыл Жар - Ақбастау» каждую субботу.

В Туркестане на рынках «Қуаныш», «Алтынбұлақ» каждую субботу и воскресенье.

В Жезказгане 21 декабря - Некрасова, 12, центральный рынок.

В Атырау каждую субботу до конца декабря, перед стадионом «Мунайшы», Ауезова, 28А.

В Актау 21 декабря, перед площадью областной больницы, 26 мкр.