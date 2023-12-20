По маршруту попутного ветра

Несмотря на меры, принятые городским акиматом, в сфере пассажироперевозок все еще остаются нерешенные проблемы, вызывающие справедливые нарекания местного населения.

Многие недовольны тем, что одни водители автобусов нередко не доезжают до конечных остановок, другие – не останавливаются в установленных местах, если салон переполнен, третьи в часы пик то забирают пассажиров на остановках, то оставляют...

Также граждане недоумевают: отчего на одном маршруте все автобусы новые, а на другом – наоборот? Почему в ходе обновления автопарка городские власти где-то заменили автобусы, которые были привезены совсем недавно и находились в достаточно хорошем техничес­ком состоянии, на новые? Не рациональнее было бы вместо этого заменить изношенные и малогабаритные? Ответов на эти вопросы от городских властей нет.

Жительницы областного цент­ра Любовь Дочевская и Тахмина Исмаилова сетуют: некоторые водители специально пропускают определенные остановки, к примеру, «Театральную», аргументируя это тем, что у них, мол, нет времени. При этом советуют пассажирам: дескать, выходите на предыдущей. Благо та находится недалеко, но все же зачас­тую дети, которые посещают тренировки в бассейне «Дельфин», по этой самой причине не успевают прийти вовремя.

Между тем в автобусы некоторых маршрутов порой невозможно попасть, ибо салоны переполнены, а следующих нередко приходится ждать очень долго.

– Совсем недавно мне нужно было срочно съездить на мероприятие. Несмотря на то что вышел заблаговременно и у меня был достаточный запас времени, все равно опоздал, поскольку пришлось ждать автобус № 30 около 40 минут. Считаю это ненормальным. К тому же в холодные дни столько стоять на остановке не пожелаешь никому, – возмущается горожанин, пожелавший не называть свое­го имени.

В Интернете на сайте одного из популярных городских пабликов недавно запостили жалобу на то, что в вечернее время жительница Тараза не смогла войти в салон автобуса № 19. «Когда будет порядок? – пишет она, обращаясь к местным властям. – Сколько людей осталось на остановке! Почему интервал движения такой большой? Сколько автобусов завезли, где они все?!»

Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог не отрицает существования изложенной проблемы и сообщает, что она характерна для часа пик, причем не только на маршруте № 19.

В ответе указано, что в настоя­щее время в Таразе не хватает автобусов и перевозчики занимаются вопросом приобретения пассажирского автотранспорта большей вместимости. В акима­те дали понять, что сделать это сложно, но все же руководству автопарка дано поручение принять меры для разгрузки маршрута.

Такие же проблемы имеются и на других маршрутах. К примеру, горожанка Наталья Епишева в выходные не может со стороны железнодорожного вокзала доб­раться в центр города или «за линию». Женщина утверждает, что сделать это можно только на такси или пешком, поскольку автобусов дождаться невозможно.

Жители нового, 15-го микрорайона с трудом добираются до работы, в школу и обратно. Они сетуют, что 36-й автобус порой приходится ждать около часа. А в данном районе это единственный автобусный маршрут.

Нередко до отказа забиты и автобусы маршрута № 12. Маленькие салоны не вмещают всех желающих уехать.

Как вариант решения системной транспортной проблемы жительница областного центра Анастасия Грабарева предложила неожиданный для многих шаг. По ее мнению, если таразские семьи станут отдавать своих детей в детские сады и школы по месту жительства, то салоны автобусов заметно разгрузятся. В качестве наглядного примера она привела летний период, когда учащиеся на каникулах. В этот сезон тесноты и давки нет.

Однако другая горожанка уверена: если число детей, пользую­щихся общественным транс­портом, сократится, это не решит общей проблемы, которая зак­лючается в первую очередь в недобросовестном исполнении компаниями-перевозчиками своих обязательств перед населением. Важнее предоставить местным жителям комфортные вместительные автобусы, водители которых бы ездили, строго соблюдая график движения, останавливаясь в установленных местах, доезжая до конечных остановок и заботясь о безопас­ности пассажиров.

Пока же они, несмотря на пос­тоянные предупреждения и штрафы, сидя за рулем, продолжают разговаривать по телефону, а иногда умудряются даже находиться в соцсетях, параллельно устраивая традиционные гонки за потенциальными клиентами, при этом не думая о тех, кого уже везут.

В качестве образцовых горожане называют работу маршрутов № 8, 9 и 56. Справедливости ради надо заметить, что именно на этих маршрутах за последнее время обновлены автобусы. Летом в них прохладно благодаря кондиционерам, зимой – тепло. Значит, другим есть к чему стремиться.

Думается, ответственным лицам следует серьезно задуматься и взять вопрос на контроль, ведь в стране активно продвигается принцип «слышащего государства». Важно, чтобы простые граждане, ежедневно пользующиеся общественным транспортом, не считали, что местные власти до сих пор глухи к их просьбам и предложениям.