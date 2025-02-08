По поручению Президента 17 молодым ученым вручены сертификаты на жилье

Наука
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Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек по поручению Главы государства торжественно вручил сертификаты на квартиры 17 молодым ученым, передает Kazpravda.kz

Фото: Миннауки и высшего образования РК

В целях исполнения поручения Главы государства, данных на встрече с молодыми учеными в «Ғылым ордасы» 31 мая 2024 года для оказания поддержки и повышения социального статуса ученых, а также для стимулирования притока молодых кадров в науку Комиссией определен список молодых ученых научных организаций, организаций высшего и послевузовского образования, подведомственных государственным органам для предоставления квартир в городе Алматы.

Министерством науки и высшего образования РК с мая 2024 года ведется работа по формированию списка молодых ученых (до 40 лет включительно) нуждающихся в жилье. От научных организаций и вузов, подведомственных госорганам, расположенных в городе Алматы поступили около 300 заявок.

Министерство науки и высшего образования РК данную работу будет проводить поэтапно. Увеличение количества молодых ученых окажет положительное влияние на развитие науки, коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, а также по созданию новых экономических кластеров.

Отметим, по поручению Главы государства в прошлом году 25 молодых ученых получили жилищные сертификаты. Кроме того, 19 октября 2023 года между Министерством науки и высшего образования РК и АО «Отбасы банк» подписано соглашение о сотрудничестве по программе льготного кредитования молодых ученых на 2023-2027 годы. В настоящее время по данной программе льготное жилье получили 290 молодых ученых.

#жилье #ученые #Миннауки РК

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