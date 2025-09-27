Фото: пресс-служба правительства

В селе Мугалжар Актюбинской области с населением свыше 1,5 тыс. жителей открыта новая врачебная амбулатория на средства, ранее выделенные из Специального государственного фонда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Медицинский объект оказывает амбулаторные услуги, проводит лабораторную диагностику и скрининги. Стоимость проекта – 300 млн тенге. Амбулатория рассчитана на 45 посещений в сутки.

По словам жителей, современная амбулатория просторная, оснащена необходимым оборудованием и создает все условия для качественной помощи.

Жанылсын Конаева, жительница села Мугалжар:

– В нашем селе открывается долгожданная амбулатория. Я считаю, что это большая радость для здоровья нашего народа, жителей Мугалжара. Пусть наше село будет в безопасности, чтобы наши дети росли счастливыми, а народ Мугалжара живет в благополучии.

Асель Дауренбай, жительница села Мугалжар:

– Амбулатория, которая открылась в нашем селе, очень просторная и большая. Она нравится всем жителям. Особенно хочется отметить, что здесь открыты кабинеты для различных лечебных процедур. Больница оснащена современным оборудованием. От имени всех жителей села мы выражаем огромную благодарность тем, кто открыл для нас эту амбулаторию. Большое вам спасибо

Также в регионе на средства Спецгосфонда введены в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в селе Ногайты Байганинского района, рассчитанный на 40 посещений в день (стоимость – 190 млн тенге), и медицинский пункт в селе Жарма Иргизского района мощностью 25 посещений в сутки (стоимость – 145 млн тенге).

На стадии завершения находится строительство врачебной амбулатории в селе Маржанбулак Алгинского района, где проживает около 5 тыс. человек. Всего в Актюбинской области за счет средств специального государственного фонда, сформированного из возвращенных активов, реализуется 11 проектов в сфере сельского здравоохранения. На сегодняшний день три объекта введены в эксплуатацию, строительство восьми продолжается.