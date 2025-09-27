Возврат активов: в селах Актюбинской области открыли новые медучреждения

16

Они были построены на возвращенные средства

Фото: пресс-служба правительства

В селе Мугалжар Актюбинской области с населением свыше 1,5 тыс. жителей открыта новая врачебная амбулатория на средства, ранее выделенные из Специального государственного фонда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Медицинский объект оказывает амбулаторные услуги, проводит лабораторную диагностику и скрининги. Стоимость проекта – 300 млн тенге. Амбулатория рассчитана на 45 посещений в сутки.

По  словам жителей, современная амбулатория просторная, оснащена необходимым оборудованием и создает все условия для качественной помощи.

Жанылсын Конаева, жительница села Мугалжар:

– В нашем селе открывается долгожданная амбулатория. Я считаю, что это большая радость для здоровья нашего народа, жителей Мугалжара. Пусть наше село будет в безопасности, чтобы наши дети росли счастливыми, а народ Мугалжара живет в благополучии.

Асель Дауренбай, жительница села Мугалжар:

– Амбулатория, которая открылась в нашем селе, очень просторная и большая. Она нравится всем жителям. Особенно хочется отметить, что здесь открыты кабинеты для различных лечебных процедур. Больница оснащена современным оборудованием. От имени всех жителей села мы выражаем огромную благодарность тем, кто открыл для нас эту амбулаторию. Большое вам спасибо

Также в регионе на средства Спецгосфонда введены в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в селе Ногайты Байганинского района, рассчитанный на 40 посещений в день (стоимость – 190 млн тенге), и медицинский пункт в селе Жарма Иргизского района мощностью 25 посещений в сутки (стоимость – 145 млн тенге).

На стадии завершения находится строительство врачебной амбулатории в селе Маржанбулак Алгинского района, где проживает около 5 тыс. человек. Всего в Актюбинской области за счет средств специального государственного фонда, сформированного из возвращенных активов, реализуется 11 проектов в сфере сельского здравоохранения. На сегодняшний день три объекта введены в эксплуатацию, строительство восьми продолжается.

#Правительство #амбулатория

Популярное

Все
IT и промышленность: проверка на совместимость
Цель – поиск новых месторождений
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
Ключевой костяк энергетики
В Актау обсудили перспективы развития туризма
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Что может помешать развитию искусственного интеллекта
Начата подготовка кадров для первой казахстанской АЭС
Обеспечить объективную оценку знаний
Вчера – фантастика, сегодня – реальность
Курс на локализацию и экспорт
Завтра - День труда
Тише едешь – дальше будешь
Вечные инвестиции в будущее
Указ Президента Республики Казахстан О некоторых вопросах развития города Алатау
Указ Президента Республики Казахстан О награждении государственными наградами Республики Казахстан
Чистые стены – безопасный город
Указ Президента Республики Казахстан О Нуртлеу М. А.
Указ Президента Республики Казахстан О Кошербаеве Е. Б.
Указ Главы государства об освобождении от должности
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Все решится в Астане
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Наркомания – угроза нации
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Более 50 тысяч зрителей собрал грандиозный Almaty Cover Show ко Дню города
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину
Астана и Алматы входят в Топ-10 городов с самыми низкими ценами на бензин в мире
Более 19 тонн мяса по доступным ценам реализовано в Семее за один день
Караван из тысячи верблюдов: заявка в Книгу рекордов Гиннесса от Казахстана
Яркие страницы жизни Синьцзяна
Диагностику проходят малыши
На зарядку становись!
﻿﻿﻿Казахстан стал глобальным центром межрелигиозного диалога
Шоу, вдохновленное Нургисой
Казахстан завоевал первое "золото" чемпионата мира по греко-римской борьбе в XXI веке
Указ Президента Республики Казахстан О назначении
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
35 школ Атырауской области остались без директоров
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока

Читайте также

Проект по ранней диагностике рака разработал студент из Аст…
Маркировку БАДов в пилотном режиме запустили в Казахстане
Семь объектов здравоохранения строят на возвращенные активы…
Стартовала кампания по вакцинации от гриппа и ОРВИ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]