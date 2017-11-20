По следам номадов
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Михаил Тё, Тараз
Отправной точкой для этого вполне может послужить международный туристский форум Ancient Taraz 2017, прошедший на днях на древней аулие-атинской земле. Мероприятие стало большим событием в мире отечественного туризма и собрало более 350 участников, в том числе порядка 85 иностранных граждан. На форум были приглашены должностные лица и представители туриндустрии из Германии, Турции, Китая, России, Великобритании, Украины, Чехии, Эстонии, Таджикистана, Северного Кипра, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана. Все они убедились в том, насколько привлекателен южный регион страны в первую очередь с точки зрения экологического, исторического и аграрного туризма.