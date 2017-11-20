​По следам номадов

Отправной точкой для этого вполне может послужить международный туристский форум Ancient Taraz 2017, прошедший на днях на древней аулие-атинской земле. Мероприятие стало большим событием в мире отечественного туризма и собрало более 350 участников, в том числе порядка 85 иностранных граждан. На форум были приглашены должностные лица и представители туриндустрии из Германии, Турции, Китая, России, Великобритании, Украины, Чехии, Эстонии, Таджикистана, Северного Кипра, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана. Все они убедились в том, насколько привлекателен южный регион страны в первую очередь с точки зрения экологического, исторического и аграрного туризма.

Специально для этого в рамках организованных инфотуров гос­тям продемонстрировали местные красоты и достопримечательности. Гости смогли проехать по местам, где некогда пролегал Великий шелковый путь, услышать легенду о любви правителя древнего Тараза Карахана и красавицы Айша-биби и побывать у их мавзолеев, насладиться разнообразными природными ландшафтами, вдохнуть свежий горный воздух тянь-шаньских отрогов, прикоснуться к камням таинственного мегалитического дворцового комплекса VIII века Акыртаса. Всего участники форума посетили более 20 туристических объектов области, в том числе святилище Жайсан, городища Актобе Степнинское и Кулан, Меркенский государственный природный заказник, мавзолей Сыпатай-батыра, комплекс «Тау самалы» и другие.

– Туристический потенциал Казахстана, в том числе и Жамбылской области, просто огромен, – поделился своим видением гость из Чехии, генеральный директор, председатель совета директоров компании KZET Travel Ян Жижка. – Я не впервые в вашей стране, и каждый раз узнаю для себя что-то новое. И это одно из преимуществ на рынке туристских услуг.

Четырехдневная дискуссионная площадка форума предоставила участникам возможность обсудить ключевые вопросы развития и укрепления межрегиональных и международных связей в сфере туризма, продвижения туристского бренда Ancient Taraz на различные целевые аудитории, формирования конкурентоспособного регионального турпродукта и повышения качества сервиса.

Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Казахстане Мафаэль Рольф отметил, что туризм вполне может стать предметом сотрудничества Германии и Казахстана:

– Наши туристы проявляют живой интерес к казахстанской природе, готовы посещать природные заповедники. Местные туроператоры вполне могли бы наладить сотрудничество со своими коллегами из Германии и подготовить совместные турпродукты.

Поскольку текущий год стал Годом Китая в Казахстане, больший акцент был сделан на гостей из Поднебесной. В числе иностранцев их было большинство. По мнению руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Карлыгаш Аралбековой, этот форум стал прекрасным вкладом жамбылцев в череде масштабных международных мероприятий.

В свою очередь президент Академии туризма КНР Дай Бин уверен, что в ближайшем будущем сотрудничество между Китаем и Казахстаном может выйти на принципиально новый уровень. Гость дал несколько советов для привлечения своих соотечественников в Жамбылскую область. Учитывая огромную симпатию китайцев к казахстанскому певцу Димашу Кудайбергенову и популярность песни «Дударай» в КНР, он предложил использовать их в качестве бренда в туриндустрии Казахстана. Дай Бин считает, что, для того чтобы возродить Великий шелковый путь, необходимо улучшать сопутствующую инфраструктуру – воздушный и железнодорожный транспорт, открывать частные авиарейсы в Астану и Тараз, обеспечивать доступом к Интернету на протяжении всего пути.

Председатель Комитета туристической отрасли Национальной палаты РК «Атамекен» Роза Асанбаева выступила с предложением сделать Фестиваль тюльпанов в Жамбылской области международным. По ее мнению, этот праздник может привлечь значительный поток туристов из других регионов страны и из-за рубежа. Аким области охотно поддержал эту идею и поручил создать специальную рабочую группу.

– Современная индустрия туризма стала одним из крупнейших высокодоходных и динамично развивающихся сегментов международной торговли услугами, – отметил глава региона Карим Кокрекбаев. – Туристическую индустрию относят к разряду отраслей, которые будут определять мировое экономическое развитие в этом столетии. По данным Всемирной туристической организации, на долю туризма приходится около 11% мирового валового продукта, до 30% торговли и почти 10% мировых капиталовложений. А число рабочих мест в туристической индустрии составляет 8% от общих показателей занятости в мире. В Казахстане же туризм признан одним из важнейших экономических кластеров и вошел в перечень семи приоритетных несырьевых отраслей экономики страны.

Аким уверен, что форум поможет сформировать образ региона как территории, благоприятной для туризма. Тем более что Жамбылская область сочетает в себе красивейшие природные ланд­шафты, неповторимое историко-культурное наследие и великое разнообразие флоры и фауны. А наличие пяти государственных природных заказников и пяти памятников культуры, расположенных на Великом шелковом пути и занесенных в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, делает регион еще более привлекательным для путешественников.

Проведение такого масштабного события именно на древней таразской земле определено богатейшим историко-культурным наследием региона и его уникальными природными уголками и объектами архитектуры. В области имеются 3 365 историко-культурных памятников, в том числе 2 934 археологических. Отмечено, что по специальному проекту «100 сакральных мест Казахстана» разработана республи­канская карта, куда внесены 8 историко-культурных объектов области: мавзолеи Карахана, Айша-биби, Бабаджи-хатун, Тектурмас и Байзак-батыра Мамбетулы, городище Древний Тараз, святилище Жайсан и дворцовый комплекс Акыртас.

В регионе ведется активная работа по созданию сети отелей, транспортной инфраструктуры, улучшению сервисных услуг и развитию событийного туризма. Функционируют 44 туркомпании, 150 гостиниц, 8 зон отдыха, 10 детских оздоровительных лагерей и 5 санаторно-курортных здравниц с уникальными лечебными грязями и минеральными водами. В области построена между­народная автомагистраль Западная Европа – Западный Китай, вдоль которой ведется строительство 8 комплексов придорожного сервиса. Ведутся работы по строительству, ремонту и реконструкции дорог к туристским объектам. А в целях развития культурно-исторического и экологического видов туризма разработаны маршруты с охватом 33 объектов истории и культуры области.

По мнению экспертов, экологическое и аграрное направления – одни из наиболее перспективных турпродуктов в области. В этом ключе весьма интересны реализуемые в области крупные инвестиционные проекты: горнолыжная база «Каралма», юрточный отель «Коксай», комп­лексы «Тау Самалы», «Балхаш-Нурсая» и «Шаушен», которые будут способствовать созданию высокоразвитой индустрии туризма, а также превращению его в высоко­доходный сектор экономики. Главным приоритетом стал проект «Древний Тараз» – в центральной части областного центра. По прогнозам местных властей, его реализация увеличит число туристов втрое – со 100 до 300 тыс. человек в год – и даст большой толчок для развития малого и среднего бизнеса региона.

Сравнительно недавно в об­ласти создан туристский ин­формационный центр, где можно получить всю необходимую информацию о местном туризме. Организация работает по принципу «одного окна» и обеспечивает полный спектр услуг – от регистрации туриста до подбора туров и марш­рутов.

В ходе форума участники из Азербайджана и Узбекистана озвучили свое видение транс­граничного сотрудничества по турмаршрутам по Великому шелковому пути, а руководитель областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Карлыгаш Аралбекова рассказала о перспективных региональных проектах в рамках реализации программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Эксперты обсудили как плюсы, так и минусы туриндустрии. А практическим результатом форума стало подписание меморандумов между казахстанской и евразийской туристскими ассоциациями, представителями туризма Турции, Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана и Украины.

Заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве проявила и директор кластерного бюро ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану Пиккат Криста, отметившая, что форум отразил главные принципы международного Года устойчивого туризма, провозглашенного в 2017-м Организацией Объединенных Наций. Она выразила готовность оказать содействие в проведении Международного фестиваля тюльпанов и внести вклад в развитие устойчивого туризма и защиту природного и культурного потенциала региона во избежание потери культурного наследия и экологической деградации.

В рамках форума также состоял­ся международный фестиваль «Путешествие по Великому шелковому пути Казахстана». Прошли тематические заседания, встречи казахстанских и китайских туроператоров, мастер-классы и презентации на темы развития гостиничного рынка Тараза, стандартов экологического туризма, формирования турпродуктов и технологии продаж, подготовки кадров, другие мероприятия. Финальным аккордом форума стал фестиваль моды Taraz Fashion Day, в ходе которого состоялся показ модных коллекций дизайнеров из стран СНГ, в том числе известного таразского модельера с мировым именем Айдархана Калиева. На суд зрителей были представлены новые коллекции в стиле неофольклора.

Гостям запомнилась и выставка-ярмарка местных художников и ремесленников, создающих сувенирную продукцию и одновременно имидж региона. Многие посетители, высоко оценив умения местных мастеров, уехали с приобретенной эксклюзивной одеждой или хэндмейдом. Свою продукцию продемонстрировали и представители из Кыргызстана и Узбекистана. Гости фестиваля отметили, что для развития регионального туризма необходимо сгруппировать проблемные вопросы и опираться не только на услуги туроператоров, но и на качество и доступность современной сувенирной продукции.

Завершили программу «модного дня» конкурсы среди художников, ремесленников и начинающих дизайнеров одежды. Наибольший интерес вызвало состязание модельеров. Представленная одежда наглядно продемонстрировала традиции и историко-культурные ценнос­ти региона.

В целом, по мнению участников форума, бренд Ancient Taraz становится перспективным цент­ром притяжения туристов, в том числе из-за рубежа, тем более что Жамбылская область наряду с Кызылординской и Южно-Казахстанской входит в туристический кластер «Возрождение Великого шелкового пути».

– Создание и продвижение качественных туристских брендов в регионах Казахстана, таких как Ancient Taraz, будут стимулировать рост внутреннего и въездного турпотоков, – отметила директор Жамбылской ассоциации туристской индустрии Валерия Батуева. – Потенциал у Жамбылской области действительно огромный. Сейчас мы должны создать план продвижения нашего турпродукта на территории республики и за ее пределами, а также повышать качество сервиса и улучшать сопутствующую инфраструктуру.

Организаторы надеются, что этот форум будет способствовать решению всех обозначенных задач. Есть уверенность, что подписанные соглашения и личные впечатления участников мероприятия в ближайшем будущем дадут мультипликативный эффект, и поток туристов как из других регионов республики, так и из зарубежных стран увеличится в разы.