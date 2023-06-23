Победителей и призеров конкурса "Лучший сельский аким" наградили в Астане

В этом году в конкурсе приняли участие более 100 сельских акимов со всех регионов.
Аким Карасайского сельского округа Кордайского района Жамбылской области Кулжахан Елемесова признана «Лучшим сельским акимом», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по делам государственной службы.
Конкурс проводится четвертый год подряд. В этом году в нем приняли участие более 100 сельских акимов со всех регионов.
По требованию конкурса участники представили на рассмотрение комиссии информацию по результатам своей деятельности, а также проекты по развитию овощеводства, животноводства, рациональному использованию сельхозугодий, поддержке МСБ, решению экологических и инфраструктрных проблем села, повышению туристического потенциала.
В состав комиссии конкурса вошли депутаты Парламента, эксперты в области госуправления, ученые, представители СМИ и гражданского общества. В ходе отбора коммисия изучала деятельность претендентов, вопросы соблюдение этики госслужащих, оценку их деятельности местным сообществом, обратную связь с населением.
Решением комиссии аким села Кулжахан Елемесова, находящаяся на посту акима с 2018 года, была признана лучшей.
Отмечается, что за последний год ей удалось достичь высоких результатов в своей деятельности. Под ее руководством Карасайский сельский округ смог привлечь инвестиции для выращивания яблоневых садов площадью 118 гектар с системой интенсивного полива, а также решить ряд социально значимых вопросов, таких как строительство спортивно-оздоровительного центра, ремонт школы и дорог.
I место получил аким Балкантауского сельского округа Каркаралинского района Карагандинской области Аслан Рахимбергенов.
II место присвоено Гулжазире Абеновой акиму сельского округа Бирлик Курмангазинского района Атырауской области.
На III месте - аким сельского округа Карауыл Абайского района области Абай Омирбек Бекбаев.
Комиссия также выявила лучших в специальных номинациях. Так, в номинации «Лучший социальный проект» победителем признан аким сельского округа Жетысу Панфиловского района области Жетысу Ермек Нурахметов.
В номинации «Открытый аким» победил аким сельского округа Ортакшыл Шиелийского района Кызылординской области Жаксылык Ногайбаев, а аким Тарасовского сельского округа Жаксынского района Акмолинской области Куралай Кудайбергенова получила почетное звание «Лучшим аким хозяйственник».
Победители конкурса были награждены в агентстве на мероприятии, посвященном «Дню государственных служащих».