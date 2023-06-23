Победителей и призеров конкурса "Лучший сельский аким" наградили в Астане

В этом году в конкурсе приняли участие более 100 сельских акимов со всех регионов.

Фото пресс-службы АДГС РК

Аким Карасайского сельского округа Кордайского района Жамбылской области Кулжахан Елемесова признана «Лучшим сельским акимом», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по делам государственной службы.

Конкурс проводится четвертый год подряд. В этом году в нем приняли участие более 100 сельских акимов со всех регионов.

По требованию конкурса участники представили на рассмотрение комиссии информацию по результатам своей деятельности, а также проекты по развитию овощеводства, животноводства, рациональному использованию сельхозугодий, поддержке МСБ, решению экологических и инфраструктрных проблем села, повышению туристического потенциала.

В состав комиссии конкурса вошли депутаты Парламента, эксперты в области госуправления, ученые, представители СМИ и гражданского общества. В ходе отбора коммисия изучала деятельность претендентов, вопросы соблюдение этики госслужащих, оценку их деятельности местным сообществом, обратную связь с населением.

Решением комиссии аким села Кулжахан Елемесова, находящаяся на посту акима с 2018 года, была признана лучшей.

Отмечается, что за последний год ей удалось достичь высоких результатов в своей деятельности. Под ее руководством Карасайский сельский округ смог привлечь инвестиции для выращивания яблоневых садов площадью 118 гектар с системой интенсивного полива, а также решить ряд социально значимых вопросов, таких как строительство спортивно-оздоровительного центра, ремонт школы и дорог.

I место получил аким Балкантауского сельского округа Каркаралинского района Карагандинской области Аслан Рахимбергенов.

II место присвоено Гулжазире Абеновой акиму сельского округа Бирлик Курмангазинского района Атырауской области.

На III месте - аким сельского округа Карауыл Абайского района области Абай Омирбек Бекбаев.

Комиссия также выявила лучших в специальных номинациях. Так, в номинации «Лучший социальный проект» победителем признан аким сельского округа Жетысу Панфиловского района области Жетысу Ермек Нурахметов.

В номинации «Открытый аким» победил аким сельского округа Ортакшыл Шиелийского района Кызылординской области Жаксылык Ногайбаев, а аким Тарасовского сельского округа Жаксынского района Акмолинской области Куралай Кудайбергенова получила почетное звание «Лучшим аким хозяйственник».

Победители конкурса были награждены в агентстве на мероприятии, посвященном «Дню государственных служащих».