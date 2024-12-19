Журналисты ТОО «Қазақ газеттері» стали победителями конкурса «Таза Қазақстан – таза Астана»

Сотрудники газет «Егемен Қазақстан» «Казахстанская правда» оказались лучшими в числе других представителей СМИ

Фото: акимат Астаны

В рамках экопрограммы «Таза Қазақстан» были награждены победители конкурса «Таза Қазақстан – таза Астана», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Цель конкурса – обеспечение санитарного состояния города Астаны, прилегающих населенных пунктов в рамках экопрограммы «Таза Қазақстан», уборка и утилизация мусора; проведение противопаводковых мероприятий; рассказ о становлении, развитии, достижениях и перспективах деятельности «Астана Тазалык» в рамках государственной экологической программы «Таза Қазақстан».

«В конкурсе приняли участие более 60 журналистов и блогеров, поступило более 100 материалов. Для конкурса, который проводится организацией «Астана Тазалык» впервые, это очень хороший показатель. В поддержку акции «Таза Қазақстан» были опубликованы различные материалы. Мы планируем ежегодно проводить такой конкурс и сделать его традиционным», – отметил директор ТОО «Астана Тазалык» Замир Сагинов.

Конкурс проводился по четырем номинациям: «Лучший телевизионный материал», «Лучшая публикация в социальных сетях», «Лучшая статья в печатном издании», «Лучшая публикация в Интернет-издании».

Победители в номинации «Лучший телевизионный материал»:

1 место – Томирис Билал (телеканал «24kz»); 2 место – Карима Садуакас (телеканал QAZAQSTAN); 3 место – Молдир Сыздыкбаева, (телеканал «Хабар»); 3 место – Дильназ Ерланова (телеканал «Астана»).

Победители в номинации «Лучшая публикация в социальных сетях»:

1 место – Тимур Асылханов (блогер); 2 место – Назым Болесова (Baq.kz); 3 место – Данияр Сейсенбаев (блогер); 3 место –Аршат Оразов (блогер).

Победители в номинации «Лучшая статья в печатном издании»:

1 место – Райхан Рахметова (газета «Астана Акшамы») 2 место – Камила Дуйсенова (газета «Айкын»); 3 место – Шернияз Жалгасбекулы (газета «Заң»); 3 место – Бакытбек Кадыр (газета «Егемен Қазақстан»).

Победители в номинации «Лучшая публикация в Интернет-издании»:

1 место – Макпал Орынбековна (Baq.kz); 2 место – Сабина Какимжан, (Elordainfo.kz); 3 место – Ляззат Салимова (Nur.kz) .

Также несколько представителей СМИ были награждены специальной премией компании «Астана Тазалык»:

Молдир Молдагали (телеканал «24kz»); Агар Лаубаева (El.kz); Калмахан Курмангали (Turaninform.kz); Мария Конюхова (Elordainfo.kz); Даля Насипова (телеканал» Алматы»); Екатерина Тыщенко (газета «Вечерняя Астана); Оксана Даирова (газета «Комсомольская правда»); Лаура Тусупбекова («Казахстанская правда»).

Представители СМИ пропагандировали в своих работах реализацию экоакции «Таза Қазақстан» в Астане.

В городской администрации отметили, что для участия в конкурсе были приняты материалы на государственном или русском языках, выпущенные с 7 октября по 10 декабря текущего года.

В апреле этого года стартовала широкомасштабная акция «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка», в рамках которой жители столицы приняли участие в общегородских субботниках. Они очищали закрепленную территорию от мусора, разрыхляли основание деревьев и сажали зеленые насаждения.

Цель состоит в том, чтобы популяризировать культуру чистоты среди широкой публики.