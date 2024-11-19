Победителей республиканского чемпионата по дзюдо наградили в Актобе

В турнире приняли участие 510 дзюдоистов из Астаны, Алматы, Шымкента и 17 областей Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
В пресс-службе Федерации отметили, что по итогам личных соревнований на пьедестале почета оказались спортсмены из разных регионов.
Лидерами медального зачета стали дзюдоисты из Актобе, завоевавшие 3 золотые и 1 бронзовую медали. Второе место в общем зачете заняла команда Абайской области с 2 золотыми, 3 серебряными и 2 бронзовыми наградами. Замкнули тройку призеров спортсмены из Астаны, завоевавшие 2 золотые и 1 бронзовую медали.
В последний день чемпионата прошли командные соревнования. В напряженном финале команда Алматы победила дзюдоистов из Алматинской области с результатом 4:2 и стала чемпионом страны. «Бронзу» завоевали команды из Атырау и Караганды.
По итогам чемпионата будет сформирован состав национальной сборной Казахстана по дзюдо на спортивный сезон 2025–2026.
Ниже представлены результаты республиканского чемпионата:
Женщины
- 48 кг
1. Диана Буркеева (Жетысуская область)
2. Сабина Юлдашбекова (Шымкент)
3. Зарина Хуснадин (Алматы)
3.Аружан Данайбек (Жамбылская область)
- 52 кг
1. Толганай Абеуова (Акмолинская область)
2. Аружан Ережепова (Алматинская область)
3. Кундыз Жылкыбай (Кызылординская область)
3. Шара Шугаева (Алматы)
- 57 кг
1. Бакыт Кусакбаева (Актюбинская область)
2. Дана Абдирова (Атырауская область)
3. Карина Каракенова (Абайская область)
3. Дина Муханбет (Кызылординская область)
- 63 кг
1. Эсмигуль Куюлова (Атырауская область)
2. Самалай Ергалиева (Костанайская область)
3. Улдана Танжарыкова (Жамбылская область)
3. Асылжан Орынбасарова (Жамбылская область)
- 70 кг
1. Екатерина Токарева (Алматинская область)
2. Кристина Сотникова (Абайская область)
3. Ажар Асхат (Абайская область)
3. Диана Тельбаева (Карагандинская область)
- 78 кг
1. Аруна Жангельдина (Актюбинская область)
2. Назерке Тлеуханова (Абайская область)
3. Замзагуль Файзолланова (Шымкент)
3. Анастасия Нагачевская (Алматы)
+ 78 кг
1. Назгул Маратова (Северо-Казахстанская область)
2. Айымзада Думанкызы (Атырауская область)
3. Аида Тойшыбекова (Карагандинская область)
3. Айдана Газизкызы (Кызылординская область)
3. Анастасия Нагачевская (Алматы)
Мужчины
- 60 кг
1. Нурадил Алжан (Костанайская область)
2. Магжан Шамшадин (Кызылординская область)
3. Нургельды Канат (Мангистауская область)
3. Алдияр Каргулов (Карагандинская область)
- 66 кг
1. Ержан Еренкаипов (Астана)
2. Ердаулет Бозжа (Кызылординская область)
3. Бауыржан Нарбаев (Мангистауская область)
3. Мирас Жонисов (Актюбинская область)
- 73 кг
1. Есет Куанов (Актюбинская область)
2. Барыс Куан (Абайская область)
3. Саят Сейткалиев (Западно-Казахстанская область)
3. Ислам Токтасын (Алматинская область)
- 81 кг
1. Мади Амангельды (Астана)
2. Айгали Калдыбек (Кызылординская область)
3. Досхан Жолжаксынов (Жетысуская область)
3. Азат Күмисбай (Мангистауская область)
- 90 кг
1. Ермахан Ануарбеков (Абайская область)
2. Мейрлан Максим (Мангистауская область)
3. Айдар Арапов (Туркестанская область)
3. Кудрет Досымов (Шымкент)
- 100 кг
1. Марат Байкамуров (Шымкент)
2. Бейбит Мадеев (Алматы)
3. Ерсултан Музаппаров (Шымкент)
3. Естай Ермухан (Астана)
+ 100 кг
1. Адиль Оразбаев (Абайская область)
2. Еламан Ергалиев (Кызылординская область)
3. Мади Едильбаев (Алматинская область)
3. Жамбыл Тургыналиев (Жамбылская область)