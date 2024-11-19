Победителей республиканского чемпионата по дзюдо наградили в Актобе

В турнире приняли участие 510 дзюдоистов из Астаны, Алматы, Шымкента и 17 областей Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

В пресс-службе Федерации отметили, что по итогам личных соревнований на пьедестале почета оказались спортсмены из разных регионов.

Лидерами медального зачета стали дзюдоисты из Актобе, завоевавшие 3 золотые и 1 бронзовую медали. Второе место в общем зачете заняла команда Абайской области с 2 золотыми, 3 серебряными и 2 бронзовыми наградами. Замкнули тройку призеров спортсмены из Астаны, завоевавшие 2 золотые и 1 бронзовую медали.

В последний день чемпионата прошли командные соревнования. В напряженном финале команда Алматы победила дзюдоистов из Алматинской области с результатом 4:2 и стала чемпионом страны. «Бронзу» завоевали команды из Атырау и Караганды.

По итогам чемпионата будет сформирован состав национальной сборной Казахстана по дзюдо на спортивный сезон 2025–2026.

Ниже представлены результаты республиканского чемпионата:

Женщины

- 48 кг

1. Диана Буркеева (Жетысуская область)

2. Сабина Юлдашбекова (Шымкент)

3. Зарина Хуснадин (Алматы)

3.Аружан Данайбек (Жамбылская область)

- 52 кг

1. Толганай Абеуова (Акмолинская область)

2. Аружан Ережепова (Алматинская область)

3. Кундыз Жылкыбай (Кызылординская область)

3. Шара Шугаева (Алматы)

- 57 кг

1. Бакыт Кусакбаева (Актюбинская область)

2. Дана Абдирова (Атырауская область)

3. Карина Каракенова (Абайская область)

3. Дина Муханбет (Кызылординская область)

- 63 кг

1. Эсмигуль Куюлова (Атырауская область)

2. Самалай Ергалиева (Костанайская область)

3. Улдана Танжарыкова (Жамбылская область)

3. Асылжан Орынбасарова (Жамбылская область)

- 70 кг

1. Екатерина Токарева (Алматинская область)

2. Кристина Сотникова (Абайская область)

3. Ажар Асхат (Абайская область)

3. Диана Тельбаева (Карагандинская область)

- 78 кг

1. Аруна Жангельдина (Актюбинская область)

2. Назерке Тлеуханова (Абайская область)

3. Замзагуль Файзолланова (Шымкент)

3. Анастасия Нагачевская (Алматы)

+ 78 кг

1. Назгул Маратова (Северо-Казахстанская область)

2. Айымзада Думанкызы (Атырауская область)

3. Аида Тойшыбекова (Карагандинская область)

3. Айдана Газизкызы (Кызылординская область)

3. Анастасия Нагачевская (Алматы)

Мужчины

- 60 кг

1. Нурадил Алжан (Костанайская область)

2. Магжан Шамшадин (Кызылординская область)

3. Нургельды Канат (Мангистауская область)

3. Алдияр Каргулов (Карагандинская область)

- 66 кг

1. Ержан Еренкаипов (Астана)

2. Ердаулет Бозжа (Кызылординская область)

3. Бауыржан Нарбаев (Мангистауская область)

3. Мирас Жонисов (Актюбинская область)

- 73 кг

1. Есет Куанов (Актюбинская область)

2. Барыс Куан (Абайская область)

3. Саят Сейткалиев (Западно-Казахстанская область)

3. Ислам Токтасын (Алматинская область)

- 81 кг

1. Мади Амангельды (Астана)

2. Айгали Калдыбек (Кызылординская область)

3. Досхан Жолжаксынов (Жетысуская область)

3. Азат Күмисбай (Мангистауская область)

- 90 кг

1. Ермахан Ануарбеков (Абайская область)

2. Мейрлан Максим (Мангистауская область)

3. Айдар Арапов (Туркестанская область)

3. Кудрет Досымов (Шымкент)

- 100 кг

1. Марат Байкамуров (Шымкент)

2. Бейбит Мадеев (Алматы)

3. Ерсултан Музаппаров (Шымкент)

3. Естай Ермухан (Астана)

+ 100 кг

1. Адиль Оразбаев (Абайская область)

2. Еламан Ергалиев (Кызылординская область)

3. Мади Едильбаев (Алматинская область)

3. Жамбыл Тургыналиев (Жамбылская область)