Победителей республиканского чемпионата по дзюдо наградили в Актобе

Спорт
70
Дана Аменова
корреспондент

В турнире приняли участие 510 дзюдоистов из Астаны, Алматы, Шымкента и 17 областей Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

В пресс-службе Федерации отметили, что по итогам личных соревнований на пьедестале почета оказались спортсмены из разных регионов.

Лидерами медального зачета стали дзюдоисты из Актобе, завоевавшие 3 золотые и 1 бронзовую медали. Второе место в общем зачете заняла команда Абайской области с 2 золотыми, 3 серебряными и 2 бронзовыми наградами. Замкнули тройку призеров спортсмены из Астаны, завоевавшие 2 золотые и 1 бронзовую медали. 

В последний день чемпионата прошли командные соревнования. В напряженном финале команда Алматы победила дзюдоистов из Алматинской области с результатом 4:2 и стала чемпионом страны. «Бронзу» завоевали команды из Атырау и Караганды. 

По итогам чемпионата будет сформирован состав национальной сборной Казахстана по дзюдо на спортивный сезон 2025–2026. 

Ниже представлены результаты республиканского чемпионата:

Женщины

- 48 кг

1. Диана Буркеева (Жетысуская область)

2. Сабина Юлдашбекова (Шымкент)

3. Зарина Хуснадин (Алматы)

3.Аружан Данайбек (Жамбылская область)

- 52 кг

 1. Толганай Абеуова (Акмолинская область)

 2. Аружан Ережепова (Алматинская область)

 3. Кундыз Жылкыбай (Кызылординская область)

3. Шара Шугаева (Алматы)

- 57 кг

1. Бакыт Кусакбаева (Актюбинская область)  

2. Дана Абдирова (Атырауская область)  

3. Карина Каракенова (Абайская область)  

3. Дина Муханбет (Кызылординская область)

- 63 кг

1. Эсмигуль Куюлова (Атырауская область)  

2. Самалай Ергалиева (Костанайская область)  

3. Улдана Танжарыкова (Жамбылская область)  

3. Асылжан Орынбасарова (Жамбылская область)

- 70 кг

1. Екатерина Токарева (Алматинская область)  

2. Кристина Сотникова (Абайская область)  

3. Ажар Асхат (Абайская область)  

3. Диана Тельбаева (Карагандинская область)

- 78 кг

1. Аруна Жангельдина (Актюбинская область)  

2. Назерке Тлеуханова (Абайская область)  

3. Замзагуль Файзолланова (Шымкент)

3. Анастасия Нагачевская (Алматы)

+ 78 кг 

1. Назгул Маратова (Северо-Казахстанская область)  

2. Айымзада Думанкызы (Атырауская область)  

3. Аида Тойшыбекова (Карагандинская область)  

3. Айдана Газизкызы (Кызылординская область)  

3. Анастасия Нагачевская (Алматы)

Мужчины

- 60 кг

 1. Нурадил Алжан (Костанайская область)

 2. Магжан Шамшадин (Кызылординская область)

 3. Нургельды Канат (Мангистауская область)

3. Алдияр Каргулов (Карагандинская область)

- 66 кг

 1. Ержан Еренкаипов (Астана)

 2. Ердаулет Бозжа (Кызылординская область)

 3. Бауыржан Нарбаев (Мангистауская область)

3. Мирас Жонисов (Актюбинская область)

- 73 кг  

1. Есет Куанов (Актюбинская область)  

2. Барыс Куан (Абайская область)  

3. Саят Сейткалиев (Западно-Казахстанская область)  

3. Ислам Токтасын (Алматинская область)

- 81 кг  

1. Мади Амангельды (Астана)  

2. Айгали Калдыбек (Кызылординская область)  

3. Досхан Жолжаксынов (Жетысуская область)  

3. Азат Күмисбай (Мангистауская область)

- 90 кг  

1. Ермахан Ануарбеков (Абайская область)  

2. Мейрлан Максим (Мангистауская область)  

3. Айдар Арапов (Туркестанская область)  

3. Кудрет Досымов (Шымкент)

- 100 кг

1. Марат Байкамуров (Шымкент)  

2. Бейбит Мадеев (Алматы)  

3. Ерсултан Музаппаров (Шымкент)  

3. Естай Ермухан (Астана)

+ 100 кг  

1. Адиль Оразбаев (Абайская область)  

2. Еламан Ергалиев (Кызылординская область)  

3. Мади Едильбаев (Алматинская область)  

3. Жамбыл Тургыналиев (Жамбылская область)

#Спорт #чемпионат #дзюдо #победители

Популярное

Все
Кызылординский рис: от поля до стола
Что делать, чтобы искусственный интеллект не сделал чиновников симулянтами?
Не смолкнет в сердцах соловьиная трель
За неполных три года государству возвращено активов на 1 трлн тенге - глава Антикора
Турару Рыскулову посвящается
Объединяющее наследие
Скажи, что ты читаешь
Подвиги героя в памяти
Лидерство в достижении климатических целей
Важность информационного взаимодействия
Актау станет культурной столицей тюркского мира в 2025 году
Под контролем ли урожай?
К весенним паводкам начнут готовиться с января
Машиностроитель до мозга костей
Общеказахстанская культура – духовный фундамент строительства Справедливого Казахстана
Деньги получили, а к работе не приступили
Надо просто набраться терпения
Главный санврач осужден за взятку
Что сдерживает развитие машиностроения?
Нужны квалифицированные отечественные специалисты
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Хлеборобы в тревожном ожидании...
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Водителям напомнили о запрете на обгон снегоуборочной колонны
В республике зарегистрировано более 40 тысяч человек, страдающих шизофренией
Всемирный климатический саммит: Токаев прибыл на Бакинский олимпийский стадион
Мужчина незаконно выловил более 200 кг рыбы в ВКО
Сделать ход конем
К дальнейшему усилению гарантий независимости судей
В нашей копилке 17 медалей
Руслан Есеналин возглавил комитет в Минтуризма
Сколько безработных в Казахстане
Полцарства за коня!
Завершился 22-й раунд переговоров по Сирии
Сборная Казахстана – лучшая в Азии
Ни закупочных цен, ни субсидий
Предстоящая весна для Западного Казахстана вновь может стать полноводной
«Кайрат» – четырехкратный чемпион страны
Когда с учениками на одной волне
Какие изменения в области дорожного движения хотят ввести в Казахстане
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Реконструкция близится к завершению
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные

Читайте также

Казахстанские юниоры отметились «серебром» на этапе Кубка м…
Дмитрий Панарин завоевал золотую медаль на турнире по бадми…
Виталий Щиголев одержал победу на чемпионате четырех контин…
В Казахстане дети с аутизмом впервые начали осваивать велос…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]