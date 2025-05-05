В состязаниях приняли участие восемь команд из разных регионов страны

Фото: акимат Туркестанской области

В Туркестане завершился открытый республиканский турнир по кокпару, посвященный 75-летию заслуженного тренера РК, ветерана конного спорта, девятикратного чемпиона СССР, почетного гражданина Тюлькубасского района Абильхана Даулбаева, сообщает Kazpravda.kz

По данным областного акимата, в соревнованиях приняли участие восемь команд из разных регионов страны, которые в течение трех дней соревновались между собой. В состязаниях приняли участие лучшие наездники Туркестанской, Алматинской, Карагандинской, Жамбылской, Костанайской областей и города Шымкент, а также Казыгуртского и Меркенского районов.

По итогам состязаний четвертое место заняла команда Алматинской области и завоевала автомобиль.

Бронзовая награда досталась сборной Шымкента, а наездники получили денежное вознаграждение в размере двух миллионов тенге. Кокпаршы Туркестанской области, занявшие второе место, получили приз в размере трёх миллионов тенге. А чемпионы национальной игры - сборная Жамбылской области - завоевали главный приз, которым вручили сертификат на 5 миллионов тенге.

В рамках турнира лучшие игроки также не остались без наград. Звания «Лучший игрок» удостоился всадник Жамбылской области Ергалым Жаксылык, а игрок Шымкента Адилет Мамыт стал «Лучшим защитником».

Туркестанец Абылайхан Нышанбеков награжден номинацией «Лучший нападающий». А конь шардаринца Сейфуллы Нурхалыкова по кличке «Саян» признан «Лучшим скакуном».