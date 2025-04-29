Она обошла танцоров из Германии, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Украины и стран Северной Африки

Фото: Минкультуры РК

С 24 по 27 апреля 2025 года Ансамбль «Гүлдер» Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой принял участие в XVIII Международном хореографическом конкурсе «Рижская весна 2025», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК

Ансамбль представляли артистка балета Сания Сакенова и главный балетмейстер Анвара Садыкова.

Конкурс проходил по трем номинациям: классический танец, народный танец и современная хореография. Помимо Казахстана в состязании участвовали исполнители из Германии, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Украины и стран Северной Африки.

По итогам конкурса лауреатом премии I степени и обладательницей сразу двух золотых медалей стала солистка ансамбля «Гүлдер» Сания Сакенова. Артистка представила публике казахский танец «Ақбаян» в постановке Анвары Садыковой и монгольский танец «Тэмулэн» в постановке Ернура Карыкбола.

Продемонстрировав высокое исполнительское мастерство и артистизм, она также стала обладателем сертификата на двухнедельную стипендию для обучения в Академии балета имени Марго Фонтейн в США.

Кроме того, главный балетмейстер ансамбля «Гүлдер» Анвара Садыкова и Сания Сакенова получили приглашение от художественного руководителя Академии балета Марго Фонтейн Kenneth Ludden. Также по решению членов жюри ансамбль «Гүлдер» был удостоен специального приза «За сохранение и развитие национальной танцевальной культуры».