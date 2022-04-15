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Победные традиции Жезказгана
Юрий Лифинцев

Победные традиции Жезказгана

Жезказган, как и Семей, о котором мы писали 8 апреля, в прежние времена уже побывал в роли областного начальства. Но и покомандовать ему пришлось не так много, и возраст этого города значительно уступает иртышскому ветерану казахских географических карт. А значит, вполне логично, что и история не столь богатая, как у Семея, но все же интересная.

Шаги в большой спорт

Впрочем, в спортивном отношении земля Сары-Арки не менее плодородна и щедра на всходы, чем на всех других меридианах нашей республики. Славные традиции и опыт живущих здесь наставников, талант и трудолюбие приходящих в спортивные секции мальчишек и девчонок – все это позволило представителям тогда еще Джезказганской области смело шагнуть в большой спорт мирового и олимпийского уровня.

…Несколько десятилетий назад в Казахской ССР бурными темпами стала прогрессировать борьба самбо. В Джамбуле на базе гидромелиоративно-строительного института была создана борцовская школа по самбо, руководил которой Марат Жахитов. В Алма-Ате в КазГУ с сельскими мальчишками плодотворно работал Темирхан Досмухамбетов. Отличные спортсмены тогда появились в Уральске, Павлодаре, Усть-Каменогорске…

Одним из таких центров был и поселок Атасу в Жанааркинском районе Джезказганской области. В местной спортивной школе «Жас-Сункар» были воспитаны 150 (!) мастеров по различным видам спорта, но больше всего радовали своими успехами подопечные тренеров Диханбая Биткозова и Газыма Жарылгапова. Удачливых атлетов было немало, но все-таки в самых первых рядах значились палуа­ны, отличившиеся на чемпионатах мира, Европы, Советского Союза, – заслуженный мастер спорта по борьбе самбо Канат Байшулаков, его братья – меж­дународные мастера Талгат и Жанат Байшулаковы, Сергей Волобуев, Айбатыр Махмудов…

Частенько спортсмены из «двух малоприспособленных помещений крохотной районной спортшколы, – писала 31 марта 1981 года газета «Ленинская смена», – совершали удивительное. За несколько лет своего существования «Жас-Сункар» сделала больше, чем иное областное спортивное общество с солидной материальной базой…

Именно к национальной борьбе – раскрепощенной, гибкой, богатой комбинациями – и пытался Биткозов привлечь 12-летнего Каната Байшулакова. Но поначалу подросток то и дело летел на ковер: партнеры подавляли его своей массой. Вспыльчивый, гордый характер с поражения­ми мириться не хотел. Канат регулярно удирал из секции на дребезжащем велосипеде и регулярно пылили за ним на стареньком автомобиле Газым или Диханбай. Уговаривали, объяс­няли, обнадеживали…

Они видели в Канате то, что сам он в себе разглядеть пока еще не мог. Видели перспективу большого спортивного роста, определенную не только взрывной реактивной скоростью движения, но и его интуитивным, тонким и верным чутьем духа борьбы, способностью подавлять соперника с первой секунды схватки ошеломляющим напором и яростной бескомпромиссностью.

Это во многом отвечало требованиям школы. Именно Школы с большой буквы, созданной дружным тандемом преданных боксу и борьбе: Жарылгаповым и Биткозовым».

И «Жас-Сункар» исправно получал нужный результат. Тот же Канат Байшулаков – чемпион мира в Мадриде 1984 года, чемпион Европы 1987 года в Софии, серебряный призер чемпионата мира 1982 года в Варне, обладатель Кубка мира и Кубка СССР, неоднократный призер чемпионатов СССР. Под стать ему были и другие воспитанники ставшей знаменитой школы самбо.

Город боксерской славы

Еще одна сравнительно небольшая точка на карте республики, но большой спортивный центр – город Балхаш.

В пятидесятых годах прошлого века здесь родилась и получила широкое признание школа бокса, руководил которой Мингерей Хайрутдинов. Его учениками в Балхаше и Алма-Ате, куда тренер затем переехал, были такие известные мастера кожаной перчатки, как Виктор и Владимир Каримовы, Виктор Минаков, Виктор Бортновский, Борис Кошевин, Олег Гуров, Станислав Болдырев, Абдрашит Абдрахманов, Давид Сандлер… Возьмите любую книгу по истории казахстанского бокса, и там вы найдете очерки и про неутомимого балхашского тренера, и про его подопечных.

27 июля 1960 года «Казахстанская правда» в очерке «Осуществление мечты» писала: «Медленно поднимается по флагштоку флаг Казахской ССР. Торжественно разносятся под сводами Ленинградского зимнего стадиона величавые звуки гимна республики. А на самой высокой ступеньке пьедестала почета стоит коренастый светловолосый паренек и улыбается счастливо, чуть растерянно. Наконец сбылась его большая мечта – 21-летний комсомолец Владимир Каримов завоевал золотую медаль чемпиона СССР по боксу. Путь к заветной цели был нелегким. Он начался давно, еще в детстве.

...Маленький Володя с завистью поглядывал на Виктора, старшего брата, который аккуратно складывал в чемоданчик полотенце, трусы, майку с эмблемой общества и даже не замечал, как пристально следил за каждым его движением малыш. А когда он спешил на тренировку, Володя любил шагать с ним рядом, слушать завистливый шепот сверст­ников: «Смотрите, Вовка с братом идет. Он у него боксер!» Как хотелось тоже быть боксером!

И вот, наконец, тринадцатилетний Володя в спортивном зале Балхашского медеплавильного завода. Здесь в секции бокса под руководством тренера Мингирея Хайрутдинова он начал свои первые тренировки. Но не все сразу давалось. Лишь через год фамилия Володи попала в заявку на участие в первенстве города по боксу среди мальчиков»…

Чемпион СССР, двукратный серебряный призер первенств Союза, многократный чемпион Казахстана – вот кем стал уроженец Балхаша и воспитанник Мингерея Хайрутдинова Владимир Каримов.

На ринге – «Балхашский тигр»

Балхашскую и боксерскую тему продолжит в нашем повествовании дуэт Александр Апачинский и Василий Жиров. Тренер и его ученик. В городе металлургов, где родился Жиров, было чем заняться живому, подвижному пареньку. Он и занимался – дзюдо, греблей, легкой атлетикой, но навсегда остался именно в боксе. За несколько лет – с 1990 по 1994-й – дважды выиграл первенства Союза среди юношей, дважды стал бронзовым призером взрослых чемпионатов мира, чемпионом СНГ… Вся подготовка велась к главным соревнованиям четырехлетия – Олимпийским играм 1996 года.

Ташкент, Москва, Стокгольм, Галле – вот такой маршрут был у Василия Жирова на пути в Атланту. Он всюду побеждал, укрепляя наши надежды увидеть земляка на верхней ступеньке олимпийского пьедестала почета. К своему триумфу он шел настолько уверенно и такой крутой походкой, что усомниться в его намерениях было просто невозможно.

Олимпийский турнир Василий «отработал» безупречно. Решаю­щим для него, пожалуй, стал полуфинальный бой с хозяином ринга Антонио Тарвером, которому задолго до Игр многие специалисты тоже прочили «золото» в весовой категории до 81 килограмма. Антонио поддерживали и многочис­ленные трибуны, но мастерство есть мастерство: Жиров победил со счетом 15:9 и оставил американцу бронзовую медаль.

«Серебро» он «завещал» южнокорейцу Сюн Бао, разгромив его в финале – 17:4. Высшая награда Олимпиады-96 досталась казахстанцу заслуженно и бесспорно.

Но если это было исполнением мечты боксера и его тренера Александра Апачинского, президента Федерации бокса Казахстана Бекета Махмутова, генерального секретаря федерации Бориса Цхвирашвили, главного тренера сборной страны Абдысалана Нурмаханова и сотен тысяч казахстанских болельщиков, то о второй награде, пожалуй, никто даже не мечтал. После финального боя в весе до 81 кг президент AIBA профессор Анвар Чаудри (Пакистан) вручил Василию Жирову Кубок Баркера – награду для самого выдающегося боксера Олимпийских игр. Выше приза в любительском боксе просто нет!

После Олимпиады «Балхашский тигр» перешел в профессионалы, стал чемпионом мира по версии IBF, затем несколько раз успешно защитил этот титул. В том числе и в Алматы – 6 февраля 2001 года, нокаутировав в первом же раунде пуэрториканца Алекса Гонсалеса.

Елена из сборной мира

Олимпийской чемпионкой Сеула и обладательницей серебряной медали летних Игр в Барселоне по волейболу стала еще одна уроженка Балхаша – Елена Чебукина. Была она также чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы, чемпионкой СССР в составе команды АДК, обладательницей Кубка европейских чемпионов и нескольких других клубных трофеев Старого Света. С москвичкой Диной Качаловой из ЦСКА в конце 1995 года привлекалась в сборную мира для участия в показательных матчах с сильнейшей на то время на планете женской сборной Китая.

Еще чуть раньше, до самых больших побед своей ученицы, ее тренер в АДК Нелли Щербакова в журнале «Спортивные игры» рассказала о подопечной:

«Лидер нашей команды, игрок сборной СССР 18-летняя Елена Чебукина, нападающая первого темпа, любит и умеет атаковать со скоростных, коротких передач. У нее резкий, хлесткий удар. Комбинации, которые разыгрывают Чебукина со связующей Ольгой Кривошеевой, похожи на те, что можно увидеть в игре знаменитого дуэта мужской сборной команды СССР Вячеслав Зайцев – Александр Савин. Одинаково успешно атакует Елена и из четвертой, и из третьей зон. Когда же выходит во вторую, чаще всего обводит своими ударами блокирующих противников. В волейболе такие удары называют «со второго по второму», то есть по второй зоне площадки соперников».

Чебукина со своими подругами по команде Ольгой Кривошеевой и Ириной Ризен стала кандидатом в сборную СССР. К тому времени все они уже были алмаатинками, а все же как выдавалось несколько свободных дней, Елена Чебукина летела в родной Балхаш, где у нее жили мама и отец, люди рабочие, ценящие в человеке честность и порядочность превыше всего.

– Знаете, это в характере и у Лены, – рассказывала мне Нелли Алексеевна Щербакова. – Мягкая в общении, отзывчивая, скромная. Однажды вот так же полетела домой. Было это сразу после выигрыша золотых медалей чемпио­ната страны. На несколько часов в тот день самолет задержался в Алма-Ате, так что в Балхаше Лену встречали только родители. Они-то и рассказали ей, сколько народа было в аэропорту несколько часов назад: встречать землячку пришли сотни балхашцев, с букетами цветов ждали ее пионеры города. Елена страшно испугалась: такого прие­ма она не ожидала, не привыкла быть в центре внимания. В душе, наверное, была благодарна «Аэрофлоту» за задержку лайнера…

Спринтер от Бога

Как-то скромно в этом очерке пока представлен собственно Жезказган – будущая столица будущей Улытауской области. Но не оттого, что похвастать нечем, а… по прихоти автора: хотелось оставить административный центр края на десерт.

…Буквально накануне Олимпийских игр в Сеуле на спринтерском небосклоне Советского Союза заблестела новая звезда. Вчерашний юниор Виталий Савин уверенно выступил в розыгрыше Кубка сезона в Сочи, на Мемориале братьев Знаменских в Ленинграде, чемпио­нате страны в Таллине. И когда перед самой Олимпиадой сборная СССР разыграла во Владивостоке Кубок страны, казах­станский спринтер на стометровке показал прекрасный результат – 9,9 секунды. Правда, при попутном ветре. Но с такими показателями секундомера уже можно было ехать в столицу Республики Корея.

И еще одно обстоятельство способствовало выбору тренеров советской сборной Виталия Савина в команду. Вот что после Олимпиады журналистам рассказал тренер спринтера Александр Халтурин:

– Весной 1988 года, за несколько месяцев до Олимпиады в Сеуле, Виталий Савин уже считался почти «железным» кандидатом в эстафетную команду. Предполагалось, что если он сохранит форму в течение нескольких месяцев и не травмируется, значит, побежит за сборную СССР на четвертом этапе, именно на четвертом. Связка Владимир Муравьев – Виталий Савин по результатам специального теста не имела себе равных в стране по скорости и четкости передачи эстафетной палочки в «коридоре». А это – один из важнейших моментов в эстафетном беге.

...Шестиклассником пришел в ДЮСШ города Никольского Джезказганской области Виталий Савин. Александр Халтурин видел его чуть раньше на городском кроссе и предполагал, что мальчишка будет специализироваться на длинных дистанциях. Но во время тренировок подметил в нем задатки спринтера. Победы, юниорские сборные, тяжелые травмы, вырывавшие из биографии спортсмена месяцы и даже целый сезон, – все прошел Виталий Савин. А когда повзрослел, оказалось, что накопил бесценный опыт сотрудничества со старшим товарищем по сборной Казахстана карагандинцем Владимиром Муравье­вым: это с ним в одной ­команде Виталий с блеском выиграл ряд ответственных соревнований накануне Игр. Об этом и говорил Халтурин: о слаженности в решаю­щий момент эстафеты – момент передачи партнерами друг другу эстафетной палочки.

В августовском номере журнала «Легкая атлетика» за 1989 год двукратный олимпийский чемпион Владимир Муравьев так вспоминал о сеульском успехе нашей сборной и своих товарищах по эстафетной команде Советского Союза: «Накануне финала тренеры провели с каждым из нас беседу: предложили самим определить состав команды, указать, кто и на каком этапе должен бежать. Не скрою, определенное беспокойство вызывала кандидатура Савина, дебютанта соревнований такого ранга. Но как раз эта «необстрелянность» лично меня и подкупала в Виталии прежде всего – его молодость, отсутствие страха перед соперниками. Я был за участие Савина в финале, и причем обязательно на четвертом этапе. Почему?

Во-первых, в памяти был прекрасный финишный спурт Виталия в беге на 100 метров на Мемориале братьев Знаменских в Ленинграде. Там даже при сильном встречном ветре Савин показал результат 10,15, что говорило о его больших потенциальных возможностях как финишера. Во-вторых, габариты Виталия, масса тела не позволяют ему бежать в полную силу на этапах, связанных с преодолением виражей: тут недолго оказаться и за пределами дорожки. И, наконец, в-третьих, последний этап очень сложен в психологическом плане, а Крылов, Брызгин и я уже имели здесь определенный комплекс. Владимир и Виктор проигрывали на четвертом этапе, соответственно, на чемпионате мира в Риме и Играх доброй воли. Я уже потерпел два горьких поражения на матчах СССР – США. Короче, среди нас Савин был самой подходящей кандидатурой для пос­леднего этапа, и он оправдал возложенные на него надежды».

А вот что писала в дни сеульской Олимпиады об эстафете 4 х 100 метров и наших соперниках газета «Советский спорт»: «Разумеется, это была команда США, составленная из звезд. Каждый в американской четверке намного превосходил наших парней в скорости. И потому они не утруждали себя отработкой такого тонкого, требующего слаженности и взаимопонимания дела, как передача эстафетной палочки. И в полуфинале один из американцев слишком рано начал бег, тот, кто заканчивал свой этап, слишком поздно его догнал, и передача эстафеты состоялась уже за пределами так называемого «коридора», то есть полоски беговой дорожки длиною в пару десятков метров, где эту самую палочку надо обязательно передать партнеру. Не передали. И поплатились за свое легкомыс­лие дисквалификацией!

Наши спринтеры в эстафете имели очень хорошие шансы. Как минимум настраивались на «серебро». Но ситуация изменилась, и теперь через сутки им предстоял финал без американцев, а значит, мотивацию надо было резко менять. И когда грянул выстрел, пославший восьмерку команд в пульсирующий путь по стадионному овалу, команда не сделала ни одной ошибки при передаче, ни одного сколько-нибудь заметного замешательства. Лишь на последнем, четвертом этапе, когда Владимир Муравьев настигал Виталия Савина, которому предстояло финишировать, Савин почувствовал беспокойство и обернулся, ища глазами товарища. Но тот был рядом, и – хоп! – эстафетная машина помчалась дальше. К победе! А результат получился отменным – 38,19».

…И сегодня в таблице «действующих» рекордов Республики Казахстан значатся несколько результатов, показанных тридцать и более лет назад Виталием Савиным, – в беге на 100 метров, эстафете 4 х 100 метров, на 50 и 60 метров в помещении. Вот такой высокий у него и пока неповторимый был класс.

…Между прочим, на ту Олимпиаду в Сеул поехала еще одна уроженка и воспитанница динамовской организации Джезказгана – Александра Апанович (тренер – Виктор Черемхин), выступавшая в греб­ле на байдарках. На Играх она с подругами по команде заняла четвертое место на дистанции 500 метров (байдарка-четверка). А в домашней коллекции наград у нее «золото» чемпионата мира среди юниоров, чемпионата СССР среди взрослых, две бронзовые медали чемпионата мира в Пловдиве 1989 года и многие другие.

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