Побег в неоплаченном костюме из магазина попал на видео в Астане

С заявлением в полицию обратилась администрация магазина одежды, которая сообщила о грабеже

Скриншот с видео: пресс-служба ДП Астаны

В Астане посетитель магазина одежды сбежал в спортивном костюме, не оплатив покупку, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.



Как рассказали продавцы, парень в примерочной кабине надел спортивный костюм. После, минуя кассу, он вышел из зала. Когда сработал антикражный магнит, продавцы пытались остановить "покупателя". А злоумышленник, судя по видео, пытался убедить работниц, что на нем его одежда. После тщетных попыток парень просто растолкал девушек и сбежал из магазина.

По информации пресс-службы, полицейские района Алматы установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи 27-летний житель города.

Проводится досудебное расследование по уголовной статье "Грабеж".

Житель столицы дал признательные показания. Проверяется его причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям в Астане.