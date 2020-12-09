Побочные эффекты выявили у добровольцев после введения казахстанской вакцины от КВИ

Коронавирус
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Айдана Демесинова
Коллаж ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Допустимые побочные действия выявили у добровольцев после введения вакцины казахстанского производства на первой фазе исследований. Об этом на брифинге в СЦК сообщил и.о. заместителя председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Нурлыбек Асылбеков, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Специально для этого (для участия добровольцев в исследованиях - прим. авт.) есть правила проведения. Название исследовательской компании не буду озвучивать, потому что многие вопросы конфиденциальны. На сегодня по предоставленной информации от уполномоченного органа, на первой фазе участвовало 44 человека, на второй - 200, и на третьей планируется 3 000 добровольцев. По промежуточным отчетам первой фазы пока данных о сильных побочных эффектах нет, есть допустимые. Об этом разработчики, производители расскажут позже", - сказал Асылбеков.

Он отметил, что  информация о сумме, выделенной для разработки вакцины, является конфиденциальной.

Журналисты уточнили у спикера, какие побочные действия были выявлены у добровольцев.

"Мы знаем, что любые лекарственные средства, в том числе вакцины, всегда в инструкциях прописывают допустимые побочные действия. Если мы говорим, что не было больших, то это получается допустимые побочные, которые предусматриваются производителем. Этот вопрос не ко мне. Если допускать по инструкции, то это может быть покраснения, которые уходят со временем. Вы же знаете, когда наши дети вакцинируются, нельзя, чтобы на место прививки попала вода, также другие условия должны сохраняться", - ответил и.о. заместителя председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК.

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