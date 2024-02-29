Поборемся в Турции

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Дмитрий Норкин

Казахстанские спортсмены отправились на XX зимние Сурдлимпийские игры.

фото Центра спортивной подготовки

Зимние игры среди спорт­сменов с нарушением слуха пройдут в городе Эрзурум (Турция) со 2 по 12 марта. Отметим, что они должны были состояться еще в прошлом году, но были перенесены. В масштабном соревновании примут участие около тысячи спортсменов из 36 стран, будут разыграны 34 комплекта медалей по шести видам спорта: горные лыжи, сноуборд, лыжные гонки, шахматы, футзал и керлинг. От Казахстана в зимних Играх участвуют 26 спортсменов – в шахматах, сноуборде и лыжных гонках.

На торжественной церемонии проводов спортсменов выступил исполняющий обязанности директора Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физи­ческими возможностями ­Ержан Естаев:

– Представлять страну на таком масштабном международном соревновании – уникальная возможность для каждого спортсмена. Вы много трудились, чтобы ее получить. При подготовке вы приняли участие в шести республиканских соревнованиях и девяти учебно-тренировочных сборах. Теперь достойно выступить на Играх и максимально раскрыть свой потенциал – в ваших руках. Мы верим в вас!

Почетное право нести флаг нашей страны на открытии зимних Сурдлимпийских игр предоставлено обладателю бронзовой медали чемпионата мира по шахматам Султану Кожахметову. Флаг спортсмену передал известный боксер Ермахан Ибраимов, победитель летних Олимпийских игр, проходивших в Сиднее в 2000 году.

– Я занимаюсь шахматами более десяти лет и впервые участвую на зимних Сурдлимпийских играх. Быть тем, кто несет флаг нашей страны на этом соревновании, для меня большая честь. Я постараюсь оправдать надежды страны и быть среди лучших! — сказал Султан Кожахметов.

Напомним, что казахстанская команда впервые приняла участие в зимних Сурдлимпийских играх в 2015 году. А в 2019-м на играх в провинции Сондрио (Италия) Казахстан завоевал свою первую золотую медаль и занял седьмое место.

#Турция #спортсмены #проводы #Сурдлимпийские игры

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