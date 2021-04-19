Почему казахстанцам не стоит покупать авто из Абхазии и Южной Осетии с временным учетом

Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК отмечается рост случаев незаконного перемещения и эксплуатации на территории Казахстана транспортных средств с регистрационными номерными знаками Абхазии и Южной Осетии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент государственных доходов по Мангистауской области.
"Указанные автомашины временно ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через российские пункты пропуска, по своему статусу являются иностранными товарами (то есть не являются товарами ЕАЭС) и находятся под таможенным контролем.
Подтверждающими временный ввоз документами являются таможенная декларация транспортного средства (ТДТС), если владельцем транспортного средства является юридическое лицо Абхазии, Южной Осетии, а также пассажирская таможенная декларация (ПТД), если владельцем транспортного средства является физическое лицо-резидент этих республик", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в период нахождения на таможенной территории ЕАЭС временно ввезенные транспортные средства Абхазии и Южной Осетии в нарушение ограничений, установленных статьями 264, 275 Таможенного кодекса ЕАЭС (ТК ЕАЭС), реализуются по доверенности (с правом владения, распоряжения или отчуждения).
Согласно пункту 6 статьи 264 и пункту 2 статьи 275 ТК ЕАЭС, временно ввезенные транспортные средства должны находиться на таможенной территории ЕАЭС в фактическом владении и пользовании декларанта (лицо, осуществившее ввоз).
"В действиях лиц, осуществивших ввоз на таможенную территорию ЕАЭС и передачу резидентам Республики Казахстан транспортных средств с регистрационными номерными знаками Абхазии и Южной Осетии, а также лиц, которые приобрели такие транспортные средства в целях незаконной эксплуатации на территории Казахстана без уплаты таможенных платежей и постановки на первичный государственный учет, есть либо состав преступления, предусмотренного Уголовным кодексом, либо состав административного правонарушения. Оба состава предусматривают наказание и конфискацию транспортного средства.
Учитывая изложенное, Департамент государственных доходов по Мангистауской области доводит до всех заинтересованных лиц настоятельную рекомендацию не приобретать временно ввезенные транспортные средства, стоящие на регистрационном учете в Абхазии и Южной Осетии, а также не эксплуатировать данные транспортные средства на территории Республики Казахстан без соответствующих процедур таможенного оформления и постановки на первичный учет", – подчеркнули в ведомстве.
