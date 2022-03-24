Общество
Почему Наурыз испокон веков называли Великий день народа
Мухамед-Амин Асель
корреспондент

Наурыз – главный праздник Великой степи, время весны и обновления. И не случайно его испокон веков называли Ұлыстың ұлы күні – Великий день народа.

Наурыз, или с персидского Nowruz – это название иранского Нового года. Отмечается он более 3 000 лет в Западной и Центральной Азии, на Кавказе, в Черноморском бассейне и на Балканах. По некоторым источникам, празднику около 5 000 лет, и своими корнями он восходит к зороастризму, эпохе Ахеменидской империи (VI–IV вв. до н. э.).

– Сегодня Наурыз отмечается 21 марта как официальное начало нового года по астрономическому солнечному календарю в Иране и Афганистане. Как государственный праздник – в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане, Азербайджане, Албании, Македонии, Турции. Международным днем Навруз стал по инициативе ЮНЕСКО 30 сентября 2009 года, когда был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Генеральная Ассамблея ООН в 2010 году приняла соответствующую резолюцию, – рассказывает старший научный сотрудник Акмолинского областного историко-краеведческого музея Гуляим Агубаева.

В Казахстане Наурыз широко праздновался до 1926 года, пока на волне гонений не был отменен. Интересно, что за шесть лет до этого его объявили официальным праздником и выходным днем декретом за подписью руководителя Туркестанской АССР Турара Рыскулова.

Вернулся праздник к нам в 1988 году, а официальное признание обрел 15 марта 1991 года Указом Президента РК «О народном празднике весны 22 марта – Наурыз мейрамы». С 2001 года Наурыз объявлен государственным праздником.

В традиционном казахском обществе день равноденствия считался началом года. В ночь на 21 марта, согласно мифологичес­кой концепции, степи посещает дух весны, знаменуя окончание зимнего отдыха и начало земледельческих работ. И по сей день Наурыз сохранил множество древних традиций. Так, казахи считали, что пышное празднование принесет в дом изобилие на целый год. Они облачались в лучшую одежду, собирались вместе, пели и танцевали, состязались в силе и ловкости. Один из наиболее значимых обычаев – наведение чистоты.

– Укоренившаяся много столетий назад традиция не потеряла актуальности и сегодня. Казахи уверены: если праздник придет в чистый дом, его обитатели проживут весь год без бед, тревог, болезней и убытков, – продолжает Гуляим Агубаева. – К празднику готовились заранее. Желая привлечь удачу в дом, заполняли всю находящуюся в нем посуду злаками и родниковой водой, молоком и айраном. Изобилие продуктов становилось гарантом еще и хорошего урожая.

Перед праздником обязательно возвращали долги, старались помириться с теми, с кем в ссоре. Переносить негатив из старого года в новый было плохим знамением. Встречать Наурыз нужно в новой одежде или хотя облачиться в одну обновку. Эта примета гарантировала достаток и счастливую жизнь.

В древности торжество, посвященное началу весны, начиналось затемно. До рассвета казахи вставали, чтобы принять участие в важном обряде – очистке источников, параллельно с этим во дворах высаживали деревья.

Ключевое место в празднестве занимал дастархан, к трапезе приступали в полдень. Перед и после угощения традиционно читали молитвы, старейший представитель рода благословлял собравшихся. Главным угощением стола на праздник начала весны становилось особое блюдо – Наурыз-көже, включавшее семь ингредиентов: молоко, родниковую воду, зерно, муку, соль, масло, мясо. Приметы гласили, что в грядущем году успеха добь­ется человек, который успеет побывать в семи домах и позовет к себе в дом семерых гостей.

Много схожего в традициях празднования Наурыза и у других тюркских народов, и у всех этносов главная идея праздника – начало новой жизни, объединение и всепрощение. Так было и есть.

– На Навруз вся махалля (община) собирается вместе. Готовим самые разные блюда. У узбеков считается: чем богаче дастархан, тем сытнее и плодовитее будет предстоящий год, – говорит руководитель ОО «Узбекский национально-культурный центр Акмолинской области» Тожибуви Медетова. – Самое главное наше блюдо – сумаляк, к приготовлению которого хозяйки относятся с большой ответственностью. Проросшие зерна пшеницы перемалывают, затем целые сутки варят на масле, постепенно добавляя муку. Блюдо простое, но очень сытное и питательное, оно символизирует жизнь, тепло, изобилие и здоровье. Во время праздника все собираются вокруг казана, поздравляют друга, прощают, поют, танцуют, устраивают разные игры.

Татары и башкиры в Навруз тоже готовят сумаляк, ходят другу к другу в гости, одаривая угощением. На праздничный стол обычно выкладываются круглые лепешки из пшеницы, ячменя, проса, кукурузы и других злаков.

У туркмен, согласно древнему поверью, в дни праздника добрые ангелы спускаются с небес, приносят людям изобилие и благоденствие. Но они не посещают неопрятные дома или дома, где люди не живут в мире и согласии друг с другом. Поэтому до наступления праздника проводили уборку, прощали обиды, возвращали долги.

Широко празднуют Навруз и таджики. К дастархану созывают гостей и выставляют традиционные блюда: суманак, самбуса (слоеные пирожки с мясом или зеленью), сабзи (зелень и овощи)… Всего семь ритуальных яств на букву «с».

– У наших предков была замечательная традиция. Они в пору празднования Навруза освобож­дали свои сердца и души от ненависти и мести, а также протягивали руку помощи нуждающимся. И сегодня Навруз – символ расцвета, светлых надежд и обновления, торжества гуманизма и традиций добрососедства, – подчеркивает Умар Шоназаров, председатель Таджикского национально-культурного центра «Санги-Кабуд», заместитель председателя Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана.

– В наши дни Наурыз мейрамы стал общенародным праздником весны, труда и единства. Древний праздник гармонично трансформировался в современную жизнь и стал играть большую роль в укреплении дружбы народов и согласия в обществе, – считает Гуляим Агубаева. – Наурыз связывает времена и народы, историю и сегодняшний день Казахстана. Он не утратил культурно-исторической значимости и актуальности. Это воистину народный праздник, утверждающий общечеловеческие ценнос­ти, возрождающий традиции и обычаи. В эти дни мы говорим о главном – укреплении мира и дружбы на казахстанской земле, сохранении национальной идентичности, популяризации семейных ценностей, формировании бережного отношения к окружающей среде.

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