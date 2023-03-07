О переносе последнего звонка на 25 мая высказался глава Минпросвещения

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"Я слышу, много родителей говорят о возвращении 25 мая обратно. Здесь необходимо было принять решение сразу же и в этом году поменять не так просто", – ответил министр в кулуарах Правительства РК.

Он аргументировал, что перенос даты последнего звонка повлияет на учебный процесс: заранее приняты учебные планы, часы учителей, запланированный объем учебного материала, который школьники должны усвоить до конца этого учебного года.

"Но, в целом (необходимо – прим. ред.), еще раз собрать экспертное сообщество, обсудить это с родителями, провести разъяснительную работу и принять конкретное решение. Я поручил своей команде, сейчас в данном направлении работа начата. Но хочу заверить, что в этом году, скорее всего, принятое ранее решение будет до конца осуществлено", – заключил Гани Бейсембаев.

Ранее сообщалось, что в Казахстане 1 июня школьники страны наряду с Международным днем защиты детей будут праздновать последний звонок.