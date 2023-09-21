Почему остановился ремонт спорткомплекса "Казахстан", рассказал аким Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о судьбе спортивного комплекса "Казахстан", передает Kazpravda.kz .

Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

Как отметил градоначальник, объект по праву считается визитной карточкой района Алматы. Общая площадь - более 10 тыс. кв. м.

"Из-за того, что спорткомплекс был признан аварийным, два года назад начались работы по модернизации объекта. Но, к сожалению, инвестор не смог в полной мере провести стройработы. Работа практически встала на месте. Мы не допустим, чтобы некогда известный объект простаивал. Поэтому рассматриваем дополнительные источники финансирования", - написал Касымбек.

Планируется, что в спорткомплексе будут кружки настольного тенниса, футбольные, баскетбольные, волейбольные залы, кружки IT – lego и киберспорт, школа гончарного мастерства, шахматы, залы по борьбе, боксу и др.

Планируется, что данный спортивный центр откроется в следующем году.

По словам акима, в столице есть потребность в спортивных учреждениях. В строительство нужных городу объектов также привлекаются частные инвестиции.