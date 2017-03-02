​Почему простаивают ветлаборатории?

Идея открытия этих лабораторий была актуальной и крайне необходимой. Ведь не секрет, что в девяностые и нулевые годы ветеринарная служба страны подверглась разрушительной реструктуризации. Была развалена система ветеринарии в целом, а также соответствующая инфраструктура ее обеспечения в форме ветлабораторий, ветстанций, ветучастков, ветаптек.

Но интеграция нашей республики в различные международные, в том числе профильные организации (Таможенный союз, ЕАЭС, МЭБ, ВТО и др.) обнажила наше, мягко говоря, отставание в деятельности ветеринарной службы. Поэтому не случайно вопросы развития и совершенствования ветеринарной службы неоднократно поднимались и поднимаются Президентом страны в выступлениях разного уровня. В целях реализации программ, инициированных Главой государства, ежегодно выделяются огромные средства, отдельные положительные подвижки в совершенствовании ветеринарной службы уже заметны. Но само исполнение и практическое воплощение в жизнь основных поставленных задач происходит непростительно медленно и непрофессионально. Примером этого можно назвать вновь построенные ветеринарные лаборатории.

Ветеринарная лаборатория – это одно из основополагающих звеньев ветеринарной деятельности любого государства. От того, как быстро и достоверно поставлен диагноз, в конечном итоге зависят экономика отрасли района, облас­ти, страны, а также социальное благополучие общества.

В недавнем прошлом ветеринарные лаборатории входили в структурные подразделения областного и районных ветеринарных отделов и оперативно реагировали на возникающие региональные проблемы планирования, организации и проведения противоэпизоотических мероприятий. Специалисты любой районной ветеринарной лаборатории могли решать вопросы первичной диагностики по серологии, бактериологии, паразитологии, вирусологии, химико-токсикологии, гематологии и другим направлениям. В их структуре были отделы, обеспеченные кадрами и соответствующим материально-техническим оснащением. Однако все изменилось не в лучшую сторону с момента реорганизации диагностической службы в стране путем создания республиканской ветеринарной лаборатории.

Сегодня РВЛ – это громоздкая структура, которая по своему кадровому потенциалу, материально-техническому оснащению не способствует выполнению основных функций – оперативной и достоверной диагностики патологий, возникающих у животных. Многочисленный административно-управленческий персонал, отсутствие в структуре РВЛ собственных практически действующих лабораторий для проведения соответствующих инструментальных и аналитичес­ких исследований, не всегда профессиональные регламентации в сфере планирования и проведения исследований не способствуют решению основных задач диагностического учреждения.

Сегодня РВЛ – это армия «околоветеринарных» чиновников, которые могут организовывать и проводить внеплановые аттестации сотрудников на периферии, спус­кать не совсем профессиональные циркуляры, распределять без учета специфики регионов приборы и оборудование и т. д. В случае возникновения каких-либо спорных проблем по диагностике патологий прибегают к услугам Национального референтного центра по ветеринарии МСХ, то есть, по сути, в стране две дублирующие друг друга организации, только одна – с теоретическим, а вторая – с практическим уклоном.

В связи с этим возможно предположить: в том, что 75 дорогостоящих зданий ветеринарных лабораторий бездействуют, есть определенная доля ответственнос­ти руководства рес­публиканской диагнос­тической службы. Периферийные структуры РВЛ, особенно в районах, представлены только серологическими отделами, а это означает, что в сфере диагностики на местах заняты всего по 3–5 ветеринарных специалистов.

Возникающие проблемы с мик­робиологической, вирусологической, паразитологической, химико-токсикологической, гематологической, радиобиологической и другими видами диагностики остаются без внимания. Указанные аспекты диагностики практически возникают часто и способствуют возникновению и распространению различных патологий.

Иллюстрацией к сказанному может послужить такой пример. В крестьянском хозяйстве «Жанибек» Чингирлауского района 26 июня 2015 года был отмечен падеж среди жеребят 3–5 месячного возраста. При комиссионном эпизоотологическом обследовании ветспециалистов из района в результате учета клинического проявления, патологоанатомичес­кого вскрытия был взят патологический материал и направлен для исследования в областную ветеринарную лабораторию. Распространение патологии среди жеребят продолжалось, и в течение недели от болезни погибло еще 14 жеребят, материал которых также был отправлен для исследования в областной филиал рес­публиканской ветлаборатории. В результате за 7–10 дней у фермера пало 25 жеребят, однако облветлаборатория какой-либо патологии не выявила. Падеж продолжался до 14 июля 2015 года. Всего за 20 дней погибло 36 жеребят. И только после детального эпизоотологического обследования с участием специалистов из ЗКАТУ им. Жангир-хана удалось установить диагноз: мыт. В последующем был разработан комплексный план проведения противоэпизоотических мероприятий, который оказался эффективен. Этот пример свидетельствует о том, что при наличии в районной лаборатории отдела бактериологии диагноз был бы установлен намного раньше, и свое­временно проведенные лечебно-профилактические мероприятия предотвратили бы значительный экономичес­кий ущерб, понесенный фермером.

Таким образом, проект построе­ния ветеринарных лабораторий был заведомо провальным по причине отсутствия согласования на стадии составления проектно-сметной документации с профильными ветеринарными организациями. Также не была учтена специфика регионов, возможности и уровень обеспечения коммуникациями. Например, в ЗКО практически все районные центры газифицированы, а построенные лаборатории должны в зимнее время отапливаться жидким топ­ливом. Для его хранения и для утилизации биологических отходов предусмотрены строения, но в то же время в построенных лабораториях отсутствует необходимый виварий для содержания лабораторных животных.

Возникает вопрос: как исправить сложившуюся ситуацию? Здесь необходим рациональный и дальновидный подход. Важно остерегаться принятия опрометчивых решений. Руководство регионов в ответ на критические замечания Главы государства намерено заселить пустующие помещения построенных лабораторий непрофильными организациями и учреждениями. Этого делать категорически нельзя. Во-первых, ветеринарная лаборатория – это режимное учреждение, его деятельность связана с исследованиями различных биологических объектов, потенциально зараженных особо опасными возбудителями.

Во-вторых, интеграция Казах­стана в международную торговую среду, развитие экспортно-импортных связей несомненно будут способствовать расширению профессиональных контактов. И если в наших лабораториях начнут соседствовать непрофильные организации и структуры, это породит сомнения в профессиональной компетенции ветеринарной службы в целом.

Думается, будет оптимальным за счет сокращения штата управленческого персонала республиканской ветеринарной лаборатории открыть в районах отделы бактериологии и вирусологии, паразитологии, химико-токсикологии, радиобиологии и др. Систематически проводить курсы подготовки, переподготовки, повышения квалификации, семинары для специалистов районных ветеринарных лабораторий по инновационным методам диагностики различных патологий животных.