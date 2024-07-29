Почему самая известная дзюдоистка мира расплакалась на Олимпиаде

Олимпиада , Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Японская дзюдоистка, олимпийская чемпионка Игр в Токио Ута Абэ заплакала от разочарования после проигрыша представительнице Узбекистана Диёре Келдиёровой в 1/8 финала турнира на Олимпиаде в Париже в весовой категории до 52 кг, передает Kazpravda.kz со ссылкой на eadaily.com

Ута Абэ. Фото: Eugene Hoshiko / AP

24-летняя спортсменка залилась слезами и осталась лежать, уткнувшись лицом в маты. Поднявшись, она продолжала безудержно плакать, а тренер делал всё возможное, чтобы утешить ее. Последнее поражение у Абэ было в ноябре 2019 года, когда она проиграла Амандин Бушар из Франции, пишет Kyodo.

«Я не могла успокоиться, когда проиграла, потому что так много думала об Олимпиаде, так много сделала для этого конкретного дня», — призналась позже Ута Абэ.

Спортсменка также добавила, что Келдиёрова продемонстрировала великолепную технику.

«Я была сбита с толку, не успев среагировать», — отметила Абэ.

Главный тренер женской сборной Японии по дзюдо Кацуюки Масучи признала, что соперница перехитрила Уту.

«В весовой категории до 52 кг выступает так много хороших дзюдоисток. Она (Келдиёрова) обладает скоростью. Я знала, что соревнование будет трудным, но я ожидала, что Ута найдет способ победить, как она всегда это делает», — сказала главный тренер.

У дзюдоистки Уты Абэ есть брат Хифуми. У них была мечта завоевать золотые медали для Японии по дзюдо в один день, как они это сделали на Олимпиаде-2020.

Хифуми удалось собраться после поражения сестры — он провел 59-секундный поединок и одолел Виллиана Лиму из Бразилии в финале соревнований по дзюдо среди мужчин в весовой категории до 66 кг, пишет Japan Today. 

Японское агентство KYODO NEWS сообщает, что Ута Абэ пообещала оправиться после парижского проигрыша. 

«Участие в Олимпиаде заставило меня заново открыть для себя, что это невероятный этап. Я хочу вернуться с настоящей силой, которая позволит мне снова выиграть золото на самом большом этапе», — сказала она.

Поражение 24-летней спортсменки стало полной неожиданностью. Поражение означало, что Хифуми и Ута не смогли повторить свое достижение - в Токио они стали первыми японскими братом и сестрой, выигравшими олимпийские золотые медали в один и тот же день. Хифуми на этих Играх выиграл второе олимпийское золото.

 

#олимпиада #Япония #дзюдо

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