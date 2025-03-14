Почти 20 млн кв метров жилья построят в Казахстане в этом году

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На очередном заседании штаба по обеспечению экономического роста под председательством заместителя премьер-министра РК – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели отрасль ЖКХ и инвестиционные показатели самых густонаселенных областей Казахстана – Алматинской и Туркестанской, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Построить не менее 19 млн квадратных метров жилья – такая задача стоит в этом году перед Министерством промышленности и регионами. На заседании штаба было отмечено, что за первые два месяца 2025 года в Казахстане введены в эксплуатацию 1,9 млн квадратных метров жилья. Это на 6,8% ниже, чем за январь-февраль 2024-го. Из них 1,2 млн квадратных метров – в многоквартирных домах, 713 тыс. квадратных метров – в частных. Как отметил на заседании штаба зампредседателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства Канат Мынбаев, Отставание по темпам строительства обусловлено сезонностью, с наступлением тепла показатели будут компенсированы.

В Алматинской области при объеме инвестиций в основной капитал в 2024 году в размере 980 млрд тенге (80% частных, 20% - бюджетных) KPI на 2025 год – 1,35 трлн тенге. На заседании штаба аким области Марат Султангазиев поднял ряд проблемных вопросов, замедляющих реализацию инвестпроектов. Одна из них связана с корректировкой генплана Алатау, из-за чего 11 проектов, 5 из которых уже находятся в активной фазе реализации, не могут получить разрешительные документы для проектирования и строительства. Вице-премьер дал поручение МПС разрешить этот вопрос в ближайшее время.

Еще один проект – строительство рыбопромышленного комплекса – приостановил дальнейшие этапы расширения мощностей производства из-за уменьшения лимитов по инвестсубсидиям. После ввода в эксплуатацию 1 этапа на сумму 9,5 млрд тенге мощностью 1 тыс. тонн остальные 9 этапов стоимостью 70 млрд тенге приостановились из-за неясности с дальнейшим возмещением со стороны государства инвестиционных вложений. Вице-премьер поручил МСХ пересмотреть лимиты по проекту рыбной продукции, чтобы инвестор мог продолжить строительство комплекса.

Также на заседании были рассмотрены вопросы выделения земельных участков, подведения инфраструктуры, строительства дороги к ряду туристических объектов Алматинской области.

Туркестанская область активно развивается по кластерному типу. В настоящее время в регионе сформированы три крупных кластера – хлопчатобумажный (5 проектов на 197 млрд тг), кукурузный (увеличение объемов выращивания кукурузы на 30% к 2030 году и запуск крахмало-паточного завода) и мясной (5 проектов на 43 млрд тенге).

По итогам заседания штаба Серик Жумангарин обратился ко всем регионам, поставив задачу своевременно выделять финансирование инвестпроектам из местного бюджета. Со стороны республиканского бюджета все запланированные трансферты также будут направляться в установленные сроки.