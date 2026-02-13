В порт Курык Мангистауской области из Королевства Бельгии прибыла партия подкарантинной продукции — груши общим весом 19,2 тонны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ РК

Фото: пресс-служба МСХ РК

В ходе документальной проверки было установлено, что продукция ввезена на территорию Казахстана без фитосанитарного сертификата, обязательного при перемещении подкарантинной продукции через государственную границу.

- В связи с выявленным нарушением требований законодательства в области карантина растений на импортера наложен административный штраф, а также оформлен акт о возврате партии продукции в государство-экспортер — Бельгию, - проинформировали в Минсельхозе.

КГИ в АПК МСХ РК напоминает, что соблюдение фитосанитарных требований является обязательным условием международной торговли растительной продукцией и направлено на предотвращение ввоза и распространения карантинных объектов на территории страны.