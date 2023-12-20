Почти 28 тыс. казахстанцев наказали за переход ж/д путей в неположенных местах

Об этом журналистам сообщил начальник департамента полиции на транспорте Бакытжан Малыбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, с начала года за переход железнодорожного полотна в неустановленных местах сотрудники ДП на транспорте и его линейных подразделений выявили и привлекли к административной ответственности 27 837 граждан. Правоохранители зарегистрировали 1863 фактов экстренного торможения поездов, из них по причине нахождения людей – 364, связанных с нахождением на железной дороге животных – 1270 и другие случаи.

«Как показывают материалы расследований несчастных случаев, основная причина трагедий на железнодорожных путях — грубое нарушение правил безопасности. Часто люди получают травмы или гибнут под колесами составов, когда пытаются перейти железнодорожные пути в неустановленном месте. Также несчастные случаи происходят, если железнодорожное полотно используется как пешеходные дорожки, что категорически запрещено. Каждый человек, находящийся вблизи железной дороги, должен проявлять повышенную бдительность», — отметил Бакытжан Малыбаев.

По его словам, несмотря на проводимую профилактическую работу полицейских, казахстанцы продолжают нарушать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта, тем самым рискуют собственной жизнью и здоровьем. Так, с начала года под колеса подвижного состава попали 90 граждан, из них больше половины со смертельным исходом, по шести фактам пострадали дети. Только на прошлой неделе под колеса поезда попали два человека. К сожалению, один из них погиб.

Правоохранители напомнили, что от четких и правильных действий зависит безопасность жизни граждан.