Озвучен средний размер соцвыплат по утрате трудоспособности и потере кормильца

Почти 326,9 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий и социальных выплат по инвалидности и потере кормильца, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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С начала года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета направлено порядка 291 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца почти на 35,9 млрд тенге.

По данным ведомства, на 1 августа 2023 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет порядка 536,9 тысячи человек, по случаю потери кормильца – около 186,7 тысячи человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого Законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

Размеры госсоцпособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Так, с 1 июля 2023 года размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для 1-й группы 89 248 тенге, 2-й группы – 71 398 тенге, 3-й группы – 48 681 тенге.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. На 1 августа 2023 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 93,7 тысячи человек, а соцвыплату по потере кормильца – порядка 60,6 тысячи семей.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

На 1 августа средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 44 967 тенге, по потере кормильца – 49 592 тенге.