Почти 4 млн тенге получит обладатель звания «Лучший педагог Казахстана»

Образование
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Венера Баталова
корреспондент

В Казахстане стартовал республиканский конкурс «Лучший педагог», направленный на поддержку учителей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения РК

Фото: Минпросвещения РК

Победителям конкурса предусмотрена государственная награда в размере 1000 МРП (3,9 млн тенге).

В рамках конкурса учитывается вклад учителя в развитие сферы образования, эффективность его работы и профессиональное мастерство.

В конкурсе могут принять участие педагоги организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.

Конкурс состоит из трех этапов:

1 этап – районный, городской уровень (8-25 июля);

2 этап – областной уровень (28 июля - 15 августа);

3 этап – республиканский уровень (18- августа - 18 сентября).

По итогам первых двух этапов педагоги, набравшие наивысшие баллы, перейдут на республиканский уровень.

Заявки на участие в конкурсе, регистрация, подача конкурсной документации, оценка осуществляются на веб-портале: uzdikustaz-nobd.edu.kz.

Республиканский конкурс «Лучший педагог» – традиционный конкурс, который проводится с 2012 года. На сегодня выявлено более 700 педагогов, которым присвоено звание «Лучший педагог», а претендовать на звание могут учителя, работающие в организациях образования и имеющие на момент подачи документов не менее пяти лет непрерывного педагогического стажа.

Дополнительная информация о правилах конкурса размещена на сайте Министерства просвещения РК.

#конкурс #педагоги

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