Почти 450 млн тенге вложили астанчане в фейковую программу покупки жилья за полгода

Предполагаемого руководителя финансовой пирамиды задержали в городе Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

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По информации ведомства, основатель и руководитель финпирамиды «Семейный капитал» создал фиктивную программу покупки жилья. Он заключал договоры с клиентами на условиях вкладов от 300 тысяч до 5 млн тенге со сроком ожидания жилья от 6 до 10 месяцев и с переплатой от 30 до 60%.

Вкладчики финпирамиды обещанные квартиры так и не получили, как и вложенные деньги. Ущерб им составил всего около 450 млн тенге.

Астанчанина задержали и взяли под стражу.