Почти 5 триллионов тенге оставили в магазинах и на рынках страны казахстанцы за полгода

За полгода казахстанцы оставили в магазинах и на базарах страны почти 5 триллионов тенге. 73% розничной торговли приходится на малые компании и индивидуальных предпринимателей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Finprom.kz.
Объем розничной торговли за январь–июнь 2019 года достиг 4,9 трлн тенге, реальный рост за год составил 5,4%. За аналогичный период прошлого года розничная торговля составила 4,4 трлн тенге (ИФО – 105,6%).
Объем розничной торговли продовольственными товарами составил 1,6 трлн тенге, на ее долю пришлось 32,5% в общем объеме ритейла. Доля непродовольственных товаров, в свою очередь, составила 67,5%, или 3,3 трлн тенге. Объем реализации продовольственных товаров увеличился по сравнению с январем–июнем 2018 года на 5,8%, а непродовольственных – на 5,3%.
Наибольшая доля в общем объеме официальной розничной торговли республики в январе–июне 2019 года приходится на Алматы: 31,5%, сумма составила 1,6 трлн тенге (годом ранее – 1,3 трлн тенге).
Также в тройку лидеров вошли Нур-Султан (593,2 млрд тенге, или 12%, ИФО – 104,2%,) и Восточно-Казахстанская область (448 млрд тенге, или 9,1%, ИФО – 105%). Замыкают ТОП-5 Карагандинская и Актюбинская области: 447,3 млрд и 275,9 млрд тенге соответственно.
Наибольший реальный годовой рост розничной торговли наблюдается в Алматы (9,9%), Карагандинской области (5,9%) и Шымкенте (5,9%).
По размерности предприятий наибольший удельный вес в розничной торговле наблюдается у индивидуальных предпринимателей: 44,2%, объем торговли составил 2,2 трлн тенге (годом ранее – 1,9 трлн тенге).
Розничная торговля малыми предприятиями составила 1,4 трлн тенге (годом ранее – 1,3 трлн тенге), доля от общей суммы – 29%.
В свою очередь, объем розничной торговли крупными и средними предприятиями составил 959,3 млрд и 421,7 млрд тенге соответственно.
Объем розничной торговли за январь–июнь 2019 года достиг 4,9 трлн тенге, реальный рост за год составил 5,4%. За аналогичный период прошлого года розничная торговля составила 4,4 трлн тенге (ИФО – 105,6%).
Объем розничной торговли продовольственными товарами составил 1,6 трлн тенге, на ее долю пришлось 32,5% в общем объеме ритейла. Доля непродовольственных товаров, в свою очередь, составила 67,5%, или 3,3 трлн тенге. Объем реализации продовольственных товаров увеличился по сравнению с январем–июнем 2018 года на 5,8%, а непродовольственных – на 5,3%.
Наибольшая доля в общем объеме официальной розничной торговли республики в январе–июне 2019 года приходится на Алматы: 31,5%, сумма составила 1,6 трлн тенге (годом ранее – 1,3 трлн тенге).
Также в тройку лидеров вошли Нур-Султан (593,2 млрд тенге, или 12%, ИФО – 104,2%,) и Восточно-Казахстанская область (448 млрд тенге, или 9,1%, ИФО – 105%). Замыкают ТОП-5 Карагандинская и Актюбинская области: 447,3 млрд и 275,9 млрд тенге соответственно.
Наибольший реальный годовой рост розничной торговли наблюдается в Алматы (9,9%), Карагандинской области (5,9%) и Шымкенте (5,9%).
По размерности предприятий наибольший удельный вес в розничной торговле наблюдается у индивидуальных предпринимателей: 44,2%, объем торговли составил 2,2 трлн тенге (годом ранее – 1,9 трлн тенге).
Розничная торговля малыми предприятиями составила 1,4 трлн тенге (годом ранее – 1,3 трлн тенге), доля от общей суммы – 29%.
В свою очередь, объем розничной торговли крупными и средними предприятиями составил 959,3 млрд и 421,7 млрд тенге соответственно.