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В июне 2025 года на учет поставлено 159,2 тыс. единиц автотранспортных средств, в том числе легковых автомобилей – 143 тыс., грузовых автомобилей – 9,8 тыс., автобусов – 1,3 тыс. и мототранспорта – 5,1 тыс., сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

По состоянию на 1 июля количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 6 460,4 тыс. единиц, в том числе 86,6% – легковые автомобили, 9,6% – грузовые, 1,8% – автобусы и мототранспорт – 2%.

Распределение автотранспорта по годам выпуска показывает, что количество автомобилей младше 3-х лет составляют 453,1 тыс. единиц или 7%, еще 25,8% (1,6 млн) автопарка занимают автомобили в возрасте от 3 до 10 лет.

Почти 67% автомобилей (более 4,3 млн) в стране имеют возраст старше 10 лет.