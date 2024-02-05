Почти 72 тысячи займов выдали в рамках программы «7-20-25»

Информацию об этом предоставили в Нацбанке, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы Нацбанка, в рамках реализации жилищной программы «7-20-25» по состоянию на 1 февраля 2024 года выдано 71 952 займа на сумму 978,4 млрд тенге.

Большая часть средств выдана в Астане - 25,9 тысяч кредитов на 408,5 млрд тенге. В Алматы - 14,4 тысяч займов на 225,9 млрд тенге, в Шымкенте - 5,3 тысячи займов на 66,7 млрд тенге.

— Если у вас возникли вопросы по программе «7-20-25», просим обращаться в АО «Казахстанский фонд устойчивости» по номеру: +7 (727) 227-20-25. Также вы можете ознакомиться с дополнительной информацией на официальном интернет-ресурсе ипотечной организации, — говорится в официальном сообщении.

Напомним, ранее в Казахстане был разработан проект молодежной жилищной программы.