Почти 72 тысячи займов выдали в рамках программы «7-20-25»

Банки и финансы
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Дана Аменова
Корреспондент

Информацию об этом предоставили в Нацбанке, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы Нацбанка, в рамках реализации жилищной программы «7-20-25» по состоянию на 1 февраля 2024 года выдано 71 952 займа на сумму 978,4 млрд тенге.  

Большая часть средств выдана в Астане - 25,9 тысяч кредитов на 408,5 млрд тенге. В Алматы - 14,4 тысяч займов на 225,9 млрд тенге, в Шымкенте - 5,3 тысячи займов на 66,7 млрд тенге.

— Если у вас возникли вопросы по программе «7-20-25», просим обращаться в АО «Казахстанский фонд устойчивости» по номеру: +7 (727) 227-20-25. Также вы можете ознакомиться с дополнительной информацией на официальном интернет-ресурсе ипотечной организации, — говорится в официальном сообщении. 

Напомним, ранее в Казахстане был разработан проект молодежной жилищной программы. 

#программа #займы #Нацбанк #выдача #«7-20-25»

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