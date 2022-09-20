Единая молодежная жилищная программа появится в Казахстане

В Казахстане разрабатывается проект молодежной жилищной программы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Научно-исследовательский центр «Молодежь» и Отбасы банк проведут исследования по определению приемлемых условий жилищного кредитования и потребности улучшений жилищных условий для казахстанской молодежи.

На основе исследования будет разработан проект единой молодежной жилищной программы.

Согласно данным НИЦ «Молодежь», 40,9% респондентов на вопрос: «Что, по Вашему мнению, необходимо для того, чтобы молодежь чувствовала себя уверенно и могла развиваться?», ответило собственное жилье.

В свою очередь, Отбасы банк совместно с региональными акиматами самостоятельно запустил программы для молодежи. Это «Елорда жастары», «Алматы жастары», «Карағанды жастары», «Әулиеата жастары» и «Костанай жастары».

В ближайшее время планируется запуск аналогичной программы в Атырау («Алатау жастары»).

Критерии отбора для участия в региональных жилищных программах могут меняться в зависимости от региона. Условия выдачи займов обычно стандартные: первоначальный взнос должен быть не менее 10%, ставка по кредиту – 5 % годовых (ГЭСВ 5,2%), срок займа – до 19 лет.