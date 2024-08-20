Почти на 200 строк взлетела Путинцева в мировом рейтинге

Теннис
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева значительно улучшила свои позиции в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Фото: пресс-служба ФТК

В обновленной версии табели о рангах Путинцева поднялась сразу на 199 строк, заняв 94-е место. Это стало возможным благодаря ее неожиданному выходу в финал парного разряда турнира WTA 1000 в Цинциннати, где она в тандеме с Лейлой Фернандес из Канады уступила Айше Мухаммад (США) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

По ходу турнира Путинцева и Фернандес обыграли второй номер парного рейтинга WTA Катерину Синякову из Чехии, выступавшую вместе с американкой Тейлор Таунсенд.

Первая ракетка Казахстана в «даблах» Анна Данилина потеряла одну строчку, став 49-й.

Топ-3 составляют Рутлифф, Синякова и другая канадка Габриэла Дабровски.

 

#рейтинг #WTA #Путинцева

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