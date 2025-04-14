Почти на треть увеличилось население Туркестана

Общество,Статистика
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Валовой региональный продукт областного центра вырос в 4,5 раза и составил 452,6 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Численность населения города Туркестан за последние 3 года увеличилась на 31,5% и на 1 декабря 2024 года составила 236 954 человека. Об этом в ходе форума «Түркістан мәртебесі – ел мерейі» сообщил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, передает корреспондент Kazpravda.kz

На мероприятии обсуждается особый статус города Туркестан и его духовно-культурная миссия. В форуме принимают участие вице-министр Национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков, депутаты Мажилиса – Кайрат Балабиев, Темир Кырыкбаев, общественные деятели.

Вице-министр национальной экономики РК Омарбеков ознакомил аудиторию с основными положениями Закона РК «Об особом статусе города Туркестан». Он подчеркнул, что данный закон направлен на сохранение и развитие исторического, культурного и духовного наследия города, повышение туристского потенциала, а также усиление эффективности системы административного управления. В рамках данного закона акимату и маслихату города Туркестан дополнительно даны 44 компетенции, реализация которых, среди прочего, позволит ускорить социально-экономическое развитие древнего города, увеличит его привлекательность для казахстанцев, туристов и паломников из-за рубежа. 

При увеличении численности населения почти на треть, валовой региональный продукт областного центра вырос в 4,5 раза и в 2024 году составил 452,6 млрд тенге. Объем поступлений в государственный бюджет вырос в 2,8 раза и в 2024 году достиг 80,1 млрд тенге. Объем инвестиций в основной капитал за последние 3 года превысил 915,7 млрд тенге. В 2024 году этот показатель достиг 400,2 млрд тенге.

 

 

#население #Туркестан

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