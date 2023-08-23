«Почти» не считается

Первыми воспользоваться высокоскоростным Интернетом 5G смогут павлодарские абоненты Tele2 и Altel. По информации руководителя управления цифровых технологий Елнура Утебаева, две точки покрытия появились на окраинах города – места для установки базовых станций 5G выбрали так, чтобы не перегружать их во время настроек.

– Тестово 5G запустили на адресах АТП-1 и улице Лесной. Дополнительно планируется установка по адресам Елгина, 47, Целинная, 91, у кольца на аэропорт, у «Павлодарсоли» – это в районе речного порта. Еще хотим, чтобы операторы поставили базовую станцию ближе к набережной, где всегда большое скопление людей. В целом первый этап охватит десять точек сети 5G, – сообщил Елнур Утебаев.

Сложно понять, как проходит тестовая наладка, но найти людей, кому бы посчастливилось уже «поймать» 5G, пока не удалось. В соцсетях павлодарцы с юмором отреагировали на новость, которая стала поводом посоревноваться в остроумии.

«Недели две назад какое-то оборудование меняли на нашей крыше по Елгина. А это, оказывается, мы Токио обгоняли, поэтому 4G стала часто тормозить». «Куплю дом на улице Крылова! Остальное не интересует, главное 5G». Словом, комментарии горожан отлично иллюстрируют реальную картину с развитием Сети в областном центре.

Между тем чиновники подчеркивают, что еще рано судить о нововведении – полностью запус­тить систему рассчитывают в сентябре – октябре, сейчас идет пусконаладка. Более того, работу эту проводят раньше, чем планировалось, – изначально подключать Павлодар к 5G намеревались только в 2024 году.

Между тем павлодарцы много лет жалуются на перебои и с обычной сотовой связью, а также с качеством мобильного Интернета. Частенько о проблемах говорят жители микрорайона «Химгородки». В прошлом году, когда о таких жалобах говорили на совещании в областном акимате, в качестве объяснения приводили радиофобию. Мол, опасаясь электромагнитного излучения, люди выступают против установки базовых станций на крышах многоэтажек. Тогда же, в сентябре 2022-го, чиновники для решения проблемы обсуждали возможность установки оборудования сотовых операторов на городских столбах освещения – для этого ведь жильцов спрашивать не нужно.

Но как выяснилось, столбы двойного назначения – слишком дорогое удовольствие: в зависимости от конструкции каждый стоит от 5 до 16 млн тенге. Компании, предоставляю­щие услуги связи, полностью брать на себя такие расходы не хотят, но готовы арендовать в том случае, если необходимые опоры поставит город. По данным Елнура Утебаева, пока есть договоренность об установке на пробу одной опоры как раз в районе «Химгородков», но как один столб поможет решить проблему – непонятно.

В числе последних обещаний для павлодарцев – бесплатный Wi-Fi на центральной набережной. Это излюбленное место отдыха горожан, летом здесь каждые выходные проходят массовые мероприятия на сцене Ertis Promenade. И именно на этом участке, а не на протяжении всех шести километров набережной, намерены бесплатно предоставлять услугу.

– Уже установили четыре точки. В течение недели запустим, – сообщил Елнур Утебаев. – Когда проводятся концерты и другие массовые мероприятия, там невозможно смартфон подключить к мобильному Интернету, поэтому запускаем бесплатный общественный Wi-Fi. Любой житель или гость города сможет подключиться к высокоскоростному Интернету, снимать рилсы, вести прямые эфиры.

Планы, конечно, замечательные, но вряд ли они порадуют жителей 20 сел Павлодарской области, в которых до сих пор нет Интернета и сотовой связи.

Елнур Утебаев признает, что проблемы с Интернетом есть даже в центре Павлодара, не говоря уже о сельской местности. При этом, по его словам, у Kcell и Aсtiv вовсе нет планов по развитию сети в Павлодарской области. Оператор Tele2 намерен покрыть 13 сельских населенных пунктов, поставив там новые базы 4G. Beeline заверяет, что закроет «темные пятна» в областном центре и поставит девять базовых станций в селах.

– Во многих местах стоят старые базовые станции, которые поддерживают только технологии 3G, их тоже надо менять. Мы подготовили «дорожную карту» с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, в ней прописали, где необходима модернизация, – говорит Елнур Утебаев. – В целом же из 352 сел области в 20 реальные проблемы – Интернета нет вообще.

В числе этой двадцатки есть села, где живут больше 250 человек, например, в селах Кызылкак и Селетас Иртышского района. В них акимат за счет спонсоров поставил 21-метровые антенно-мачтовые сооружения. Но это не единственное условие, чтобы операторы сотовой связи пришли в эти населенные пунк­ты – они настаивают, чтобы данные работы были внесены в лицензионные обязательства оператора. Но на местах осуществить подобное невозможно – это прерогатива Комитета телекоммуникаций МЦРИАП.

– Со своей стороны мы передали данные в комитет по 22 селам, которые подходят по методическим рекомендациям для включения их в лицензионные обязательства. Если это будет сделано в сентябре, то к Наурызу жители получат сеть 4G, потому что операторам дается полгода на установку базовых станций, – отметил Елнур Утебаев.

Кроме того, павлодарские чиновники предлагают включить в разрабатываемый национальный проект «Доступный Интернет» 202 сельских населенных пункта региона, в том числе и семь сел в горной местности, куда не добраться оптикой и для которых нужно строить 40-метровые мачты. Правда, при этом власти не испытывают особого оптимизма по поводу того, что республика одобрит весь список – надеются хотя бы на половину.

Оставшиеся села планируется до конца 2025 года обеспечить связью за счет спонсоров и местных бюджетных вливаний.