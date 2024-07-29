Большинство внутренних мигрантов поселилось в Павлодарской области

Общество , Статистика
159
Гульмира Кунапия
корреспондент

Статистику трудовой миграции озвучили в Минтруда, передает Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным на 1 июля 2024 года в рамках добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переселено 4 869 человек, в том числе 1 891 кандас и 2 978 переселенцев.

Всем переселившимся оказаны меры господдержки. До конца текущего года планируется переселить 9 483 человека.

«В разрезе регионов расселения переселено в Павлодарскую область – 2 036 человек, Северо-Казахстанскую область – 1 163 человек, Костанайскую область – 540 человек, Восточно-Казахстанскую область – 402 человека, область Абай – 362 человека, Акмолинскую область – 285 человек, Карагандинскую область – 43 человека, область Улытау – 38 человек», - сообщили в Минтруда.

В регионы расселения кандасы прибыли в основном из Узбекистана – 631 человек, Монголии – 616 человек, КНР – 472 человек России – 110 человек, других стран – 62 человек. 

Из 1 491 трудоспособного переселенца и 944 кандасов трудоустроены 1 288 человек, заняты предпринимательской деятельностью – 111 человек, 1 человек получил грант для открытия бизнеса. Переселенцы и кандасы были трудоустроены сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования и промышленности и др. 

Одним из успешных примеров переселения является семья Копбаевых, которая отмечает положительные изменения в их жизни.

«Мы в 2024 году были включены в региональную квоту по переселению. Переехали из города Талдыкоргана Жетысуской области в город Аягоз области Абай», – рассказал глава семьи Рауан Копбаев.

Рауан закончил Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова по специальности «Финансы и кредит». По прибытию на новое место жительства он был трудоустроен главным бухгалтером в государственное учреждение.

Супруга Рауана раньше работала офис-менеджером в ТОО «Школа Бастау», а сейчас находится в декретном отпуске. Она прошла обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» и защитила свой бизнес-проект. Летом семья Копбаевых стала обладателем гранта на реализацию новых бизнес-идей в размере 1 млн 476 тыс. 800 тенге для открытия собственного дела.

«Мы давно подумывали заняться разведением перепелок и на полученные деньги мы собираемся приобрести инкубатор, брудер, кондиционер, холодильник, морозильную камеру и систему вентиляции. Мы очень благодарны за такую помощь от государства», – поделился Рауан.

Напомним, в рамках добровольного переселения переселенцам предоставляются следующие меры поддержки: субсидия на переезд – единовременно в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи; ежемесячное субсидирование на найм жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев, в размере от 15 до 30 МРП в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта; направление на краткосрочное профессиональное обучение; содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы; выдача сертификатов экономической мобильности.

Кроме того, работодателям, оказывающим содействие в межрегиональном переселении, предоставляется единовременная субсидия на трудоустройство в размере 400 МРП за каждого работника, обеспеченного жильем и принятого на постоянную работу на срок не менее 2 лет.

#регионы #переселение #кандасы

Популярное

Все
Как прошел второй день Олимпиады в Париже для казахстанских спортсменов
За плохую уборку в поездах наказали клининговую компанию
Казахстан в этом году установил рекорд в дорожном строительстве
Внутренние рейсы субсидируются в девяти областях на 6,6 млрд тенге
Какие спортсмены сегодня выступят на ОИ-2024
«Мошенника» оправдал Верховный суд по протесту генпрокурора
Большинство внутренних мигрантов поселилось в Павлодарской области
Более тысячи фирм-однодневок выявили налоговики с помощью биометрии
Роман Скляр провел совещание по нацпроекту «Комфортная школа»
Падение дельтаплана на Алаколе: в КГА обратились к казахстанцам
В Таразе открылся филиал российского университета
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Сотрудники аэропортов Парижа хотят устроить забастовку в день открытия Олимпиады
Премьер проверил ход строительства домов в двух районах Актюбинской области
Трое детей остались запертыми в горящей машине в Астане
Президент наградил орденом «Барыс» Пантелея Кесоглу
Грузовик с краской опрокинулся на трассе Астана - Петропавловск
Токаев переговорил по телефону с избранным президентом Ирана
Директор школы в Мангистау собирал деньги с учителей на оплату своих штрафов
Предпринимателям Актюбинской области возмещают ущерб от паводка
Олжас Бектенов посетил пострадавшее от паводков село в ЗКО
Олимпийский огонь прибыл в департамент Франции Сена и Марна
Предприятия Группы ERG масштабно отметили День металлурга
Японцы обследуют гидротехнические сооружения в четырех областях Казахстана
Бейнеуский зерновой терминал посетили делегации трех стран
Нефтяники будут закупать продукцию сельчан в ЗКО
На сколько подорожает проезд в автобусах Астаны с 1 августа
АН-2 разбился в Акмолинской области
Зачинщики смертельной драки в Шымкенте задержаны в Подмосковье
Применять ИИ учат школьников и педагогов Казахстана
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Строительные рынки переезжают за город
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
«Цифра» на службе у недропользователей
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»

Читайте также

Падение дельтаплана на Алаколе: в КГА обратились к казахста…
Казахстан в этом году установил рекорд в дорожном строитель…
За плохую уборку в поездах наказали клининговую компанию
Яблоневый сад во дворе школы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]