Большинство внутренних мигрантов поселилось в Павлодарской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным на 1 июля 2024 года в рамках добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переселено 4 869 человек, в том числе 1 891 кандас и 2 978 переселенцев.

Всем переселившимся оказаны меры господдержки. До конца текущего года планируется переселить 9 483 человека.

«В разрезе регионов расселения переселено в Павлодарскую область – 2 036 человек, Северо-Казахстанскую область – 1 163 человек, Костанайскую область – 540 человек, Восточно-Казахстанскую область – 402 человека, область Абай – 362 человека, Акмолинскую область – 285 человек, Карагандинскую область – 43 человека, область Улытау – 38 человек», - сообщили в Минтруда.

В регионы расселения кандасы прибыли в основном из Узбекистана – 631 человек, Монголии – 616 человек, КНР – 472 человек России – 110 человек, других стран – 62 человек.

Из 1 491 трудоспособного переселенца и 944 кандасов трудоустроены 1 288 человек, заняты предпринимательской деятельностью – 111 человек, 1 человек получил грант для открытия бизнеса. Переселенцы и кандасы были трудоустроены сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования и промышленности и др.

Одним из успешных примеров переселения является семья Копбаевых, которая отмечает положительные изменения в их жизни.

«Мы в 2024 году были включены в региональную квоту по переселению. Переехали из города Талдыкоргана Жетысуской области в город Аягоз области Абай», – рассказал глава семьи Рауан Копбаев.

Рауан закончил Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова по специальности «Финансы и кредит». По прибытию на новое место жительства он был трудоустроен главным бухгалтером в государственное учреждение.

Супруга Рауана раньше работала офис-менеджером в ТОО «Школа Бастау», а сейчас находится в декретном отпуске. Она прошла обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» и защитила свой бизнес-проект. Летом семья Копбаевых стала обладателем гранта на реализацию новых бизнес-идей в размере 1 млн 476 тыс. 800 тенге для открытия собственного дела.

«Мы давно подумывали заняться разведением перепелок и на полученные деньги мы собираемся приобрести инкубатор, брудер, кондиционер, холодильник, морозильную камеру и систему вентиляции. Мы очень благодарны за такую помощь от государства», – поделился Рауан.

Напомним, в рамках добровольного переселения переселенцам предоставляются следующие меры поддержки: субсидия на переезд – единовременно в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи; ежемесячное субсидирование на найм жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев, в размере от 15 до 30 МРП в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта; направление на краткосрочное профессиональное обучение; содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы; выдача сертификатов экономической мобильности.

Кроме того, работодателям, оказывающим содействие в межрегиональном переселении, предоставляется единовременная субсидия на трудоустройство в размере 400 МРП за каждого работника, обеспеченного жильем и принятого на постоянную работу на срок не менее 2 лет.