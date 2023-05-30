Почти в два раза выросла заболеваемость ВИЧ в Казахстане

По словам премьер-министра, нужно повысить информированность людей о данном заболевании, путях заражения и осложнениях. Как он отметил, в последнее время такая работа заметно ухудшилась, многие утратили настороженность к опасности заражения.

Фото: Kazpravda.kz

На заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрели текущую ситуацию с вирусом иммунодефицита человека и обсудили меры по оказанию соответствующей медпомощи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Глава Правительства подчеркнул, что вирус иммунодефицита человека остается одной из самых значимых проблем глобального общественного здравоохранения. При этом он имеет стабильную тенденцию роста во всем мире.

«Казахстан не является исключением. За последние 10 лет у нас заболеваемость выросла почти в 2 раза. За прошлый год выявлено порядка 4 тыс. новых случаев инфицирования. Сейчас в стране живут свыше 30 тысяч человек с данной инфекцией. Более половины из них – в молодом трудоспособном возрасте», — сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что ученые до сих не разработали метод, который бы полностью победил этот вирус. Поэтому он представляет серьезную угрозу.

«Очень важно применять меры профилактики, вести большую разъяснительную работу. Заболевших надо обеспечить качественным лечением в соответствии с международными стандартами. Причем все носители вируса должны находиться под четким медицинским наблюдением», — указал премьер-министр.

Как отметил Алихан Смаилов, в прошлом году в республике только 7 неправительственных организаций были вовлечены в социальные проекты, связанные с больными вирусом иммунодефицита.

«Это очень мало. Необходимо расширить количество социальных грантов и заказов для привлечения НПО в работу с инфицированными и группами риска. Нужно повысить информированность людей о данном заболевании, путях заражения и осложнениях. В последнее время такая работа, к сожалению, заметно ухудшилась. Многие утратили настороженность к опасности заражения», — сказал он.

По словам главы Правительства, вместе с тем следует улучшить и отношение общества к лицам, живущим с вирусом иммунодефицита. В этой связи министерствам здравоохранения и информации совместно с акиматами поручено усилить разъяснительную работу среди населения через информационные материалы, ролики, социальные сети.

«Со стороны санитарно-эпидемиологических служб необходим жесткий контроль инфекционной безопасности при оказании населению как медицинских услуг, так и других процедур, где есть риски заражения», — заключил Алихан Смаилов.