Под единым шаныраком

На протяжении трех дней в центре отдыха «Туран» Меркенского района ребята смогли не только отдохнуть от повседневной суеты, но и провести время с пользой. Организаторами традиционного мероприятия для наиболее активной молодежи этнокультурных объединений области, которое проводится на протяжении уже нескольких лет, выступили КГУ «Қоғамдық келісім» и региональное представительство ОО «Ассамблея жастары». Представители последнего под руководством его председателя Хамиды Турдыевой подготовили для участников обширную программу с концертными номерами, различными состязаниями и веселыми играми.

Хамида Турдыева считает, что игровая и соревновательная формы благоприятно влияют на внутреннюю атмосферу в коллективе, укрепляют дружеские отношения и сближают людей. Именно по этой причине акцент был сделан на всевозможные групповые соревнования, квесты, челленджи и марафоны. При этом активисты не забыли уделить внимание и серьезным темам.

К примеру, после просмотра социального видеоролика об актуальных проб­лемах молодежи последовало бурное обсуж­дение возможных путей их решения. Ребята делились своими мнениями и предложениями, что, безусловно, не осталось без внимания и будет учтено при организации дальнейших мероприя­тий, направленных на консолидацию молодежи и оказание помощи в решении их трудностей.

Участники также прошли увлекательный коучинг «Тіл – бірлік тұрылысы», который не только повысил уровень знания государственного языка, но и послужил хорошим стимулом для его дальнейшего изучения. Многим запомнился занимательный и динамичный этноквест с разнообразными задания­ми, который заставил ребят заметно напрячься.

Каждое утро начиналось с разминки. И этим программа по поддержанию здорового образа жизни не заканчивалась. Молодежь участвовала в командных спортивных соревнованиях. Кроме того, в такую жару было приятно провести время в бассейне, где также были организованы различные игры и состязания по плаванию.

В ходе торжественной церемонии закрытия подведены итоги работы лагеря, а всем его участникам вручены сертификаты.

– Уверена, что для ребят это были три незабываемых дня вдали от городской суеты и забот, – поделилась мнением руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Мубарак Жинакбаева. – Гармоничное сочетание горных красот и комфорта сделали свое дело. Игры, воркшопы, уроки казахского языка, диалоговые площадки, театральные постановки – вот что ждало представителей молодежи разных этносов в лагере, который не только сплотил, но и открыл каждого с новой стороны. Несомненно, был полезен и обмен опытом. Думаю, впечатления от лагеря еще долго будут будоражить сердца ребят, как и желание вернуться туда и встретить своих друзей. Молодежь до сих пор эмоционально вспоминает проведенные вместе дни и продолжает общение друг с другом, и это, несомненно, радует.

Мероприятие завершилось словами благодарности молодежи в адрес организаторов, а также памятной фотосессией.

– На мой взгляд, лагерь оказался настолько интересным и необычным, что оставил массу положительных впечатлений не только у меня, но и у всех ребят, – сказала представительница молодежного движения РОО «Ассамблея жастары» АНК области Анжела Хисаматдинова. – Насыщенная программа не давала заскучать никому. Это было по-настоящему весело, увлекательно и в то же время познавательно и полезно. Проведя три дня вместе, мы узнали много нового, очень сблизились, стали лучше понимать друг друга, а это на самом деле дорогого стоит.