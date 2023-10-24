Под флагом экотуризма

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Асет Калымов

По оценке Всемирной туристской организации UNWTO, село Саты Кегенского района Алматинской области признано одной из лучших туристических деревень планеты.

фото автора, фото из открытых источников

На днях в Самарканде в ходе 25-й сессии Генеральной ассамблеи UNWTO были подведены итоги конкурса Best Tourism Villages 2023 Awards («Лучшие туристические деревни»). Как сообщили его организаторы, конкурсный отбор проводится с 2021 года.

Нынче на суд жюри поступили 258 заявок из 63 стран. По решению международной экспертной комиссии 74 населенных пункта стали частью уникальной сети лучших туристских деревень UNWTO. Впервые столь высокого звания удостоился аул Саты Кегенского района Алматинской области.

Заявки на конкурс оценивались по таким критериям, как сохранение культурных и природных ресурсов, развитие инфраструктуры, разработка туристических продуктов, маркетинг, цепочка создания добавленной стоимос­ти в туризме.

Как отметил в ходе церемонии награждения победителей генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили, данная инициатива отмечает деревни, использующие туризм в качест­ве катализатора своего развития и благополучия. Туризм может стать мощной движущей силой экономики, расширения потенциала местных сообществ и регионов.

До недавнего времени Саты, в котором проживают около 1 500 человек, был неприметным маленьким ­аулом, расположенным в отдаленной горной местности. Большинство сельчан занимались животноводством, многие переезжали в поисках лучшей жизни в города.

Кардинальные изменения в облике села начали происходить вместе с бурным ростом туристической инфраструктуры на территории расположенных рядом Кольсайских озер. В нацпарке есть на что посмотреть: богатый растительный и животный мир, великолепная нетронутая цивилизацией природа. В Саты рекой потекли инвестиции, за несколько лет здесь открылись свыше 80 гостевых домов, а также 30 гос­тиниц (!).

Местные жители предоставляют туристам различные услуги, в том числе конные прогулки, катание на катамаранах на озере Кольсай-1. Действует также юрточный этногородок, в котором приезжих знакомят с приготовлением блюд самобытной кухни, секретами ковроткачества, валяния кошмы.

С недавних пор Кольсай и Кайынды стали одним из самых популярных маршрутов выходного дня среди иностранных гостей, алматинцев и жителей области. По пути сюда расположен величественный Чарынский каньон, можно также остановиться на отдых у горячих источников Чунд­жи. По данным местных властей, с начала текущего года здесь побывали около 250 тыс. человек, что примерно втрое больше, чем было несколько лет назад.

Как рассказывают гиды, в пик сезона в селе Саты трудно найти свободные номера в оте­лях, были случаи, когда приходилось расселять приезжих в домах аулчан. Те, почувствовав конъюнктуру, стали обучаться приему туристов, и теперь сфера туризма для них – довольно существенный, если не главный источник заработка в дополнение к традиционному подсобному хозяйству.

По мнению директора Казах­станской туристской ассоциации Рашиды Шайкеновой, доминирующим направлением отрас­ли путешествий становится экологический туризм. На его долю сегодня приходится до 30% мирового потока туристов. Аналогичная тенденция прослеживается и в нашей стране, где все большую популярность приобретают национальные природные парки «Көлсай көлдері», «Шарын», «Иле Алатау» и другие.

К слову, это не первая награда Казахстана в туристической сфере. В 2021 году по версии крупного международного путеводителя Lonely Planet республика вошла в список лучших дестинаций как направление экотуризма.

По оценкам туроператоров, поселок Саты служит показательным примером того, как местное население может быть вовлечено в сферу туризма. Нужно распространить этот опыт на все регио­ны страны, популяризировать экологический и этнографи­ческий сегменты отрасли.

#село #конкурс #экотуризм #Саты #UNWTO

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