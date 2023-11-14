Под крышей дома своего

«Отпраздновать такое событие нужно как подобает», – подумали горьковцы и 123-й сезон начали сразу тремя премьерами, да еще и форумом «Новый театр».

Спектакль «Алия» Каната Жунусова и Игоря Седина, которым открылся сезон на обновленной сцене, рассказывает о юной Алие Молдагуловой, прошедшей в первый набор снайперской школы, созданной приказом НКО СССР. В учебе девушка проявляла упорство и настойчиво добивалась пойти добровольцем на фронт, чтобы защищать свою Родину. В августе 1943 года она попала на передовую. Проявив бесстрашие и героизм, Алия сразила 78 солдат и офицеров противника.

Историю ее, конечно, знают многие, но в спектакле раскрывается именно характер героини, лейтмотивом проходит тема женской дружбы и стойкости перед лицом врага, а также духовного единения людей в годы тяжелых испытаний.

На форуме «Новый театр», можно сказать, состоялось второе открытие сезона. Здесь вниманию зрителей представили чеховский «Вишневый сад» в постановке Рачи Махатаева, трагикомедию «Конец лета» по мотивам пьесы Трейси Леттса «Август: графство Осейдж» от российского режиссера Анны Трояновой и романтическую драму Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак» Сергея Федотова.

– Мы всегда находимся в поиске новых тем для постановок. Театр занимается проблематикой человечес­ких отношений. И тут встает вопрос: как и куда идти, о чем ставить, зачем ставить? – отметил Рача Махатаев. – Эти три спектакля – замечательные образцы русской и зарубежной классики – мы видим для себя тремя волшебными ключиками, которые и откроют дверь в новый сезон и новые горизонты театра.

К слову, всемирно известный «Вишневый сад» не оставил равнодушным столичного зрителя. В пьесе раскрываются проблемы упадка дворянской культуры, последствий отмены крепостного права, вторжения прогрессивного мышления «новых людей». Но исторический конфликт развивается в бытийную проблему мелочности человека и смехотворности жизни. Поэтому режиссер сохраняет чеховское жанровое определение «Вишневого сада» как комедии: персонажи смешны в своих мелких бесполезных действиях и пустых разговорах.

Основные мотивы пьесы «Август: графство Осейдж» современного американского драматурга Трейси Леттса на сцене ГАРТД им. М. Горького воплотила режиссер из Санкт-Петербурга Анна Троянова. Трагикомедия «Конец лета» посвящена всегда актуальной теме семьи и взаимопонимания близких родственников. В спектакле много трагичных мотивов, но на грани с трагедией всегда возникает юмор, ирония, сарказм. Все, что пытаются артисты донести до зрителя, движется от трагичного к комичному и обратно.

Эта история удивительна тем, что в ней нет второстепенных персонажей: у каждого героя есть сольное высказывание, своя боль и радость. Благодаря этому зритель успевает за время спектакля рассмотреть «под увеличительным стеклом» каждое действующее лицо, которых в пьесе много. В постоянном контрасте – жанровом, пространственном, музыкальном, эмоциональном – актеры, представляющие большую семью из трех поколений, пытаются понять: что же когда-то было сделано не так и почему сейчас, в конфликтной ситуа­ции, они не помогают и не поддерживают друг друга.

Но замысел режиссера не в погружении зрителя в негативную атмосферу. Наоборот, на контрасте со словами и поступками героев главный посыл спектакля – покаяние и умение прощать, в первую очередь себя, для обретения мира в душе и в отношениях с близкими.

«Сирано де Бержерак» – это романтическая драма, режиссером которой выступил заслуженный артист РФ Сергей Федотов. Художник-постановщик – Канат Максутов, костюмер – Алма Сырбаева. Важна ли внешность, чтобы завоевать любимую? Или истинное чувство откроет подлинную красоту души? Такими вопросами задается и постановщик, и зритель, пришедший на этот спектакль.

Это история любви блестящего поэта и храброго воина, становившегося предметом частых насмешек из-за большого носа. Физический недостаток не позволил ему в свое время признаться в любви Роксане, с которой он дружил с детства. Девушка влюбляется в молодого красавца Кристиана, и Сирано затевает игру: прекрасный внешне Кристиан завоюет Роксану словами Сирано в письмах. Лишь через 15 лет у Сирано наконец появляется шанс раскрыть свои чувства, но он трагически умирает, признав, что прожил жизнь как суфлер и из-за страха показаться некрасивым так и не обрел счастья с любимой женщиной.

В спектакле заняты Максим Ященко, Анастасия Понеделкова, Сергей Маштаков, Иван Анопченко, Мария Бандышева, Евгений Карачаров, Сергей Матвеев, Игорь Седин, Болат Кирибаев, Илья Соболев, Саги Саржан, Юрий Козулев, Максим Волков. Режиссер старается сохранить дух Франции XVII века: цветовое и световое оформление сцены вызывает ассоциации с картинами фламандских художников, костюмы и декорации передают атмосферу произведений «плаща и шпаги». Мужчины храбры и дерзки, защищают честь и правду, отдают жизнь за Отечество. Женщины нежны, кротки, но не уступают мужчинам в силе духа и, умело пользуясь своей красотой, управляют ими. Но изысканные наряды и зрелищные поединки на шпагах не отвлекают от главного – трагедии человека с прекрасной душой.

Горьковцы представили очень разные истории и спектакли, которые нашли горячий отклик у зрителей. Это отличный, яркий, запоминающийся старт нового сезона.