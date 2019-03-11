Статьи Под видом натуральных средств 11 марта 2019 г. 13:09 Игорь Прохоров Миф 1. Интернет в помощьПростатит можно вылечить самостоятельно, принимая только натуральные средства, которые активно рекламируют в Интернете – экстракты трав, корней и коры ряда растений.– Пациенты мне рассказывали, они заходили на некоторые сайты, смотрели информацию, а потом им начинали упорно названивать различные менеджеры и дилеры, настойчиво предлагали купить чудо-препараты, к примеру, из коры африканских деревьев, – говорит Уланбек Жанбырбекулы, кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой урологии и андрологии первой городской больницы Астаны. Как рассказывают, такие продавцы зачастую выставляют на свои сайты и фото известных врачей, приписывая им ложные высказывания о лечении болезней. При этом первым признаком простатита интернет-лекари называют, к примеру, частые позывы к мочеиспусканию, что не всегда верно.Фактически больных запугивают, открыто внушая: «Не купишь наше средство – простатит перейдет в аденому простаты, затем будет у тебя рак, а значит, и смерть». – На самом деле, – разъясняет Уланбек Жанбырбекулы, – нет научных доказательств, что простатит ведет к аденоме и раку. Поэтому рассказывать пациентам страшилки, что рак может развиться, если не покупать растительные средства от простатита, по меньшей мере, неэтично. Сейчас на рынке много якобы растительных препаратов для лечения простатита, состав которых доподлинно неизвестен. По проявлениям (после употребления люди ощущают прилив жара, покраснение лица) мы понимаем, под видом трав и корней продают синтетические средства – аналоги виагры. У них есть свои побочные действия, противопоказания. По словам ученого, исследования новомодных растительных средств для лечения простатита в мире проводились. Оказалось, их активный компонент выявить довольно сложно, поскольку процесс этот не стандартизирован. В одной из двух одинаковых упаковок лекарства действующего вещества может быть ничтожно мало, так что оно никакого лечебного эффекта не окажет, а в другой его может быть и достаточно, но реально неизвестно. Словом, сомнения в пользе таких средств остаются.– Поэтому, – продолжает заведующий кафедрой урологии и андрологии первой городской больницы Астаны, – растительных препаратов от простатита нет в клинических рекомендациях Guidelines – европейской и американской урологических ассоциаций, на которые ориентируются казахстанские урологи. В связи с этим широко в клинической практике такие средства наши специалисты не назначают.В то же время из своего опыта Уланбек Жанбырбекулы знает – некоторым пациентам они все-таки помогают. Соотношение, по его подсчетам, немаленькое – 50 на 50, то есть кому-то помогает, кому-то нет. Возможно, имеет силу эффект плацебо, когда человека лечит лишь вера в лекарство. Однако перед тем, как сделать любое назначение, врачи должны обязательно обследовать пациента. Необходимо предварительно выяснить, есть ли у человека какие-либо инфекции? Тогда травки точно не помогут, должно быть назначено другое лечение. – Врачевание растительными средствами, купленными в Интернете, без определения вида простатита, его возбудителя, гормонального статуса пациента и сопутствующих заболеваний однозначно не даст результата, – уверен уролог-андролог Всеволод Митрофанов.По его словам, только после проведения полного обследования пациента уролог может рекомендовать растительные препараты – травяные настои, отвары, свечи. Однако народные рецепты не являются основным терапевтическим методом. При этом важно помнить: любые средства альтернативной медицины имеют свои противопоказания. С другой стороны, часть таких препаратов вовсе бесполезна, а то и вредна. Так, рекламируемые в Казахстане урологические пластыри от простатита на растительной основе не имеют никакой доказательной базы своей полезности. Ни врачи, ни реальные отзывы покупателей не подтверждают их эффективность.Словом, положительная роль проверенных и сертифицированных растительных препаратов в лечении простатита есть. Однако полагаться только на них не стоит.Миф 2. Сам себе врачПростатит можно вылечить антибиотиками, даже не обращаясь к врачам.Так, кстати, делают многие наши мужчины, которым некогда или неудобно ходить по врачам. Они самостоятельно покупают лекарства в аптеках на свой вкус и пьют их пригоршнями, думают, с каким-нибудь средством и угадают.Необходимость лечить простатит антибиотиками в 1968 году признала Ассоциация американских урологов. Однако сейчас врачи считают, что часть больных можно поставить на ноги без них, если речь идет о небактериальном простатите. По их мнению, в этом случае болезнь связана с иммунодефицитным состоянием организма. Значит, нужно повышать иммунитет больного, а не угнетать его антибиотиками. Однако при остром бактериальном простатите, вызванном инфекциями, без антибиотиков, конечно, не обойтись.– Здесь проблема в том, что, досконально не зная своего заболевания, люди принимают его за простатит, но зачастую заблуждаются, не то лечат, – утверждает Уланбек Жанбырбекулы.К примеру, у многих офисных работников или водителей-дальнобойщиков от долгого неподвижного сидения могут появиться боли в малом тазу, точно такие же, как и при простатите. Но на самом деле его нет, а причина недуга – венозный застой крови.По его данным, есть множество других болезней и отклонений, которые вызывают симптомы, сходные с простатитом. Например, гиперактивность мочевого пузыря. Однако у этих людей нет простатита. У мужчин в возрасте старше 45 лет возможно образование аденомы – доброкачественного увеличения (опухоли) простаты, которая может вызывать боли и другие симптомы, также внешне напоминающие простатит. Словом, прежде чем за таблетки браться, нужно досконально разобраться.К тому же в организме здорового человека 5–6 кг бактерий. Без многих из них жить нам невозможно. Стерилизовать свой организм с помощью антибиотиков, к чему стремятся самостоятельно лечащиеся пациенты, опасно. Если убить условно вредные бактерии, то на их место приходят другие, которые могут быть гораздо опаснее. – Мы назначаем антибиотики только если есть серьезная необходимость – продолжает ученый – к примеру, нужно устранить острый воспалительный процесс. Однако при лечении простатита бывают ситуации, когда их применение не требуется. Тем более проблема резистентности к ним сейчас нарастает. К примеру, 5–6 лет назад в РК появились фторхинолоны – новая группа антибиотиков, они очень хорошо помогали при лечении заболеваний предстательной железы. Но на сегодня многие бактерии выработали устойчивость к ним. В связи с этим в Guidelines фторхинолоны сейчас исключены из первого ряда терапии при простатите. Антибиотики – ресурс ограниченный, новые группы появляются очень медленно. Тенденция такова, что к 2050 году супербактерии будут убивать больше людей, чем рак из-за развития устойчивости к антибиотикам.Поэтому для начала нужно сдать анализы, выявить микроорганизмы и определить их чувствительность к антибиотикам. Без этого прием лекарств наугад пройдет впустую.– К нам зачастую приходят пациенты, пытавшиеся лечиться самостоятельно, но не добившиеся результатов. Они говорят, перепробовали 3–4 вида антибиотиков, когда один не помогал, через два дня переходили к другому. Такое самолечение только усугубляет болезнь, – заключает Уланбек Жанбырбекулы.– Антибиотики для лечения простатита может назначить только врач, опираясь на результаты диагностики пациента, в том числе и на ответы лабораторных тестов, – говорит Всеволод Митрофанов. – Важно знать – не все антибактериальные препараты могут хорошо проникать в ткани простаты. Поэтому от самостоятельного лечения ждать хороших результатов не придется. Лекарство, дозировка и сроки приема подбираются после обследования.По его данным, при проведении УЗИ предстательной железы врач оценивает ее форму, размеры, структуру, а также плотность и однородность. Признаки простатита при ультразвуковой диагностике выявить несложно. Также в зависимости от полученных результатов исследования могут быть обнаружены и другие заболевания простаты.Таким образом, прежде чем начать самостоятельное лечение, надо задуматься, а не станет ли хуже из-за того, что не учтено много факторов, которые влияют на результат? Подбор методов зависит от точного диагноза, поэтому лечение самостоятельно в домашних условиях чревато осложнениями. Миф 3. Сауна как панацеяПростатит можно вылечить, если регулярно ходить в сауну, баню, лежать на горячем песке, применять прочие разогревающие организм приемы, а также с помощью специальных гимнастических упражнений.– Если у пациента нет активного бактериального воспаления, а также после курса антибактериальной терапии, то мы рекомендуем ему баню, – рассказывает Уланбек Жанбырбекулы. – Она является хорошей отвлекающей процедурой. Мы прописываем таким пациентам физическую активность, просим больше ходить пешком, приседать. Мышцы ног, как насос, прокачивают кровь по организму. Венозный застой в малом тазу уменьшается, а, следовательно, уходят болевые симптомы, чувство тяжести. Также и регулярная половая жизнь является хорошей профилактикой простатита при отсутствии бактериального компонента, разумеется. По словам Всеволода Митрофанова, сауна и гимнастика станут хорошими помощниками в лечении простатита, но лишь в том случае, если придерживаться рекомендаций врача. Прыжки в холодную воду и обтирание снегом после бани категорически противопоказаны при простатите. Самый главный принцип – не злоупотреблять.Для того чтобы избежать неприятностей, изначально лучше будет проконсультироваться с лечащим врачом. При простатите вредно не только переохлаждение, но и перегрев. Продолжительное воздействие высокой температуры ведет к обострению воспалительных процессов. Уролог считает: самостоятельно выбирать упражнения для гимнастики в спортзале больным простатитом опасно. Только компетентный специалист может составить график подходящих упражнений под особенности организма больного. Вылечить эту болезнь только общеукрепляющими упражнениями невозможно. Гимнастика лишь дополняет основную терапию.Таким образом, врачи настаивают: сначала нужно убедиться в отсутствии бактериального компонента в простате, а потом уже дополнять лечение спортзалом, сауной и прочими методами.Миф 4. Не ищите болезниПериодические обращения к специалистам «для профилактики» могут привести к обострению заболевания, поэтому лучше не ходить к врачам.– Мужчинам старше 40 лет нужно регулярно проходить обследование предстательной железы, – уверен Уланбек Жанбырбекулы. – Также бывает, что у человека развивается аденома, но симптомы ее долгое время не беспокоят. Только обследование поможет ее вовремя выявить. Поэтому «техосмотр», как говорят пациенты, необходим, в том числе нужно сдавать анализ на онкомаркер ПСА (простатоспецифический антиген). Повышение его уровня настораживает врачей на предмет возможной онкологии, и они начинают проводить детальное обследование.Кстати, при заболевании простатитом наблюдается ложноположительное повышение ПСА. После курса противовоспалительной терапии уровень ПСА у таких пациентов нормализуется. – Многие мужчины затягивают с профилактикой и лечением простатита из-за ложной боязни или стыда, – говорит Всеволод Митрофанов. – Хотя опасаться нужно как раз последствий запущенной болезни, к примеру, появления болезненных резей во время мочеиспускания.Итак, подведем итоги: приступая к лечению простатита, нужно помнить о нескольких важных вещах. Каждый организм уникален и неповторим. Не стоит проводить глупые эксперименты, заниматься самолечением по советам друзей или сайтов в Интернете. Те лекарства, которые отлично работали в одном случае, в другом могут оказаться совершенно бесполезными или опасными.Однозначно нужно найти время для приема у врача и постановки правильного диагноза. Также нужно понимать, что серьезный эффект можно получить только при правильно назначенном лечении. Конечно, не стоит относиться с пренебрежением к физиотерапии и народной медицине, растительным средствам. Однако без правильного диагноза при обострении болезни, когда больной страдает от болей и высокой температуры, такое лечение может нанести вред.Простатит при переходе в хроническую форму действительно становится трудноизлечимым, и врачи это признают, однако возможно добиться длительной ремиссии и улучшения состояния больного.При условии ответственного отношения к лечению и соблюдения рекомендаций врача эта болезнь непременно отступит.