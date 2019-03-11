​Под видом натуральных средств

Миф 1. Интернет в помощь

Простатит можно вылечить самостоятельно, принимая только натуральные средства, которые активно рекламируют в Интернете – экстракты трав, корней и коры ряда растений.

– Пациенты мне рассказывали, они заходили на некоторые сайты, смотрели информацию, а потом им начинали упорно названивать различные менеджеры и дилеры, настойчиво предлагали купить чудо-препараты, к примеру, из коры африканских деревьев, – говорит Уланбек Жанбырбек­улы, кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой урологии и андрологии первой городской больницы Астаны.

Как рассказывают, такие продавцы зачастую выставляют на свои сайты и фото известных врачей, приписывая им ложные высказывания о лечении болезней.

При этом первым признаком простатита интернет-лекари называют, к примеру, частые позывы к мочеиспусканию, что не всегда верно.

Фактически больных запугивают, открыто внушая: «Не купишь наше средство – простатит перейдет в аденому простаты, затем будет у тебя рак, а значит, и смерть».

– На самом деле, – разъясняет Уланбек Жанбырбекулы, – нет научных доказательств, что простатит ведет к аденоме и раку. Поэтому рассказывать пациентам страшилки, что рак может развиться, если не покупать рас­тительные средства от простатита, по меньшей мере, неэтично. Сейчас на рынке много якобы растительных препаратов для лечения простатита, состав которых доподлинно неизвестен. По проявлениям (после употреб­ления люди ощущают прилив жара, покраснение лица) мы понимаем, под видом трав и корней продают синтетические средства – аналоги виагры. У них есть свои побочные действия, противопоказания.

По словам ученого, исследования новомодных растительных средств для лечения простатита в мире проводились. Оказалось, их активный компонент выявить довольно сложно, поскольку процесс этот не стандартизирован. В одной из двух одинаковых упаковок лекарства действующего вещества может быть ничтожно мало, так что оно никакого лечебного эффекта не окажет, а в другой его может быть и достаточно, но реально неизвестно. Словом, сомнения в пользе таких средств остаются.

– Поэтому, – продолжает заведующий кафедрой урологии и андрологии первой городской больницы Астаны, – растительных препаратов от простатита нет в клинических рекомендациях Guidelines – европейской и американской урологических ассоциаций, на которые ориентируются казахстанские урологи.

В связи с этим широко в клинической практике такие средства наши специалисты не назначают.

В то же время из своего опыта Уланбек Жанбырбекулы знает – некоторым пациентам они все-таки помогают. Соотношение, по его подсчетам, немаленькое – 50 на 50, то есть кому-то помогает, кому-то нет. Возможно, имеет силу эффект плацебо, когда человека лечит лишь вера в лекарство.

Однако перед тем, как сделать любое назначение, врачи должны обязательно обследовать пациента. Необходимо предварительно выяснить, есть ли у человека какие-либо инфекции? Тогда травки точно не помогут, должно быть назначено другое лечение.

– Врачевание растительными средствами, купленными в Интернете, без определения вида простатита, его возбудителя, гормонального статуса пациента и сопутствующих заболеваний однозначно не даст результата, – уверен уролог-андролог Всеволод Митрофанов.

По его словам, только после проведения полного обследования пациента уролог может рекомендовать растительные препараты – травяные настои, отвары, свечи. Однако народные рецепты не являются основным терапевтическим методом. При этом важно помнить: любые средства альтернативной медицины имеют свои противопоказания. С другой стороны, часть таких препаратов вовсе бесполезна, а то и вредна. Так, рекламируе­мые в Казахстане урологичес­кие пластыри от простатита на растительной основе не имеют никакой доказательной базы своей полезности. Ни врачи, ни реальные отзывы покупателей не подтверждают их эффективность.

Словом, положительная роль проверенных и сертифицированных растительных препаратов в лечении простатита есть. Однако полагаться только на них не стоит.

Миф 2. Сам себе врач

Простатит можно вылечить антибиотиками, даже не обращаясь к врачам.

Так, кстати, делают многие наши мужчины, которым некогда или неудобно ходить по врачам. Они самостоятельно покупают лекарства в аптеках на свой вкус и пьют их пригоршнями, думают, с каким-нибудь средством и угадают.

Необходимость лечить простатит антибиотиками в 1968 году признала Ассоциация американских урологов. Однако сейчас врачи считают, что часть больных можно поставить на ноги без них, если речь идет о небактериальном простатите.

По их мнению, в этом случае болезнь связана с иммунодефицитным состоянием организма. Значит, нужно повышать иммунитет больного, а не угнетать его антибиотиками.

Однако при остром бакте­риальном простатите, вызванном инфекциями, без антибио­тиков, конечно, не обойтись.

– Здесь проблема в том, что, досконально не зная своего заболевания, люди принимают его за простатит, но зачастую заблуж­даются, не то лечат, – утверждает Уланбек Жанбырбекулы.

К примеру, у многих офисных работников или водителей-дальнобойщиков от долгого неподвижного сидения могут появиться боли в малом тазу, точно такие же, как и при прос­татите. Но на самом деле его нет, а причина недуга – венозный застой крови.

По его данным, есть множество других болезней и отклонений, которые вызывают симп­томы, сходные с простатитом. Например, гиперактивность мочевого пузыря. Однако у этих людей нет простатита. У мужчин в возрасте старше 45 лет возможно образование аденомы – доброкачественного увеличения (опухоли) простаты, которая может вызывать боли и другие симптомы, также внешне напоминающие простатит. Словом, прежде чем за таблетки браться, нужно досконально разобраться.

К тому же в организме здорового человека 5–6 кг бактерий. Без многих из них жить нам невозможно. Стерилизовать свой организм с помощью антибиотиков, к чему стремятся самос­тоятельно лечащиеся пациенты, опасно. Если убить условно вредные бактерии, то на их место приходят другие, которые могут быть гораздо опаснее.

– Мы назначаем антибиотики только если есть серьезная необходимость – продолжает ученый – к примеру, нужно устранить острый воспалительный процесс. Однако при лечении простатита бывают ситуации, когда их применение не требуется. Тем более проблема резистентности к ним сейчас нарастает.

К примеру, 5–6 лет назад в РК появились фторхинолоны – новая группа антибиотиков, они очень хорошо помогали при лечении заболеваний предстательной железы. Но на сегодня многие бактерии выработали устойчивость к ним. В связи с этим в Guidelines фторхинолоны сейчас исключены из первого ряда терапии при простатите.

Антибиотики – ресурс ограниченный, новые группы появляются очень медленно. Тенденция такова, что к 2050 году супербактерии будут убивать больше людей, чем рак из-за развития устойчивости к антибиотикам.

Поэтому для начала нужно сдать анализы, выявить микро­организмы и определить их чувствительность к антибиотикам. Без этого прием лекарств наугад пройдет впустую.

– К нам зачастую приходят пациенты, пытавшиеся лечиться самостоятельно, но не добившие­ся результатов. Они говорят, перепробовали 3–4 вида антибио­тиков, когда один не помогал, через два дня переходили к другому. Такое самолечение только усугубляет болезнь, – заключает Уланбек Жанбырбекулы.

– Антибиотики для лечения простатита может назначить только врач, опираясь на результаты диагностики пациен­та, в том числе и на ответы лабораторных тестов, – говорит Всеволод Митрофанов. – Важно знать – не все антибактериальные препараты могут хорошо проникать в ткани простаты. Поэтому от самостоятельного лечения ждать хороших результатов не придется. Лекарство, дозировка и сроки приема подбираются после обследования.

По его данным, при проведении УЗИ предстательной железы врач оценивает ее форму, размеры, структуру, а также плотность и однородность. Признаки простатита при ультразвуковой диагностике выявить несложно. Также в зависимости от полученных результатов исследования могут быть обнаружены и другие заболевания простаты.

Таким образом, прежде чем начать самостоятельное лечение, надо задуматься, а не станет ли хуже из-за того, что не учтено много факторов, которые влияют на результат? Подбор методов зависит от точного диагноза, поэтому лечение самостоятельно в домашних условиях чревато осложнениями.

Миф 3. Сауна как панацея

Простатит можно вылечить, если регулярно ходить в сауну, баню, лежать на горячем песке, применять прочие разогревающие организм приемы, а также с помощью специальных гимнастических упражнений.

– Если у пациента нет активного бактериального воспаления, а также после курса антибакте­риальной терапии, то мы рекомендуем ему баню, – рассказывает Уланбек Жанбырбекулы. – Она является хорошей отвлекающей процедурой. Мы прописываем таким пациентам физическую активность, просим больше ходить пешком, приседать. Мышцы ног, как насос, прокачивают кровь по организму. Венозный застой в малом тазу уменьшается, а, следовательно, уходят болевые симптомы, чувство тяжести. Также и регулярная половая жизнь является хорошей профилактикой простатита при отсутствии бактериального компонента, разумеется.

По словам Всеволода Митрофанова, сауна и гимнастика станут хорошими помощниками в лечении простатита, но лишь в том случае, если придерживаться рекомендаций врача. Прыжки в холодную воду и обтирание снегом после бани категорически противопоказаны при простатите. Самый главный принцип – не злоупотреблять.

Для того чтобы избежать неприятностей, изначально лучше будет проконсультироваться с лечащим врачом. При простатите вредно не только переохлаждение, но и перегрев. Продолжительное воздействие высокой температуры ведет к обострению воспалительных процессов.

Уролог считает: самостоятельно выбирать упражнения для гимнастики в спортзале больным простатитом опасно. Только компетентный специалист может составить график подходящих упражнений под особенности организма больного. Вылечить эту болезнь только общеукреп­ляющими упражнениями невозможно. Гимнастика лишь дополняет основную терапию.

Таким образом, врачи настаивают: сначала нужно убедиться в отсутствии бактериального компонента в простате, а потом уже дополнять лечение спортзалом, сауной и прочими методами.

Миф 4. Не ищите болезни

Периодические обращения к специалистам «для профилактики» могут привести к обострению заболевания, поэтому лучше не ходить к врачам.

– Мужчинам старше 40 лет нужно регулярно проходить обследование предстательной железы, – уверен Уланбек Жанбырбекулы. – Также бывает, что у человека развивается аденома, но симптомы ее долгое время не беспокоят. Только обследование поможет ее вовремя выявить.

Поэтому «техосмотр», как говорят пациенты, необходим, в том числе нужно сдавать анализ на онкомаркер ПСА (простатоспецифический антиген).

Повышение его уровня настораживает врачей на предмет возможной онкологии, и они начинают проводить детальное обследование.

Кстати, при заболевании прос­татитом наблюдается ложноположительное повышение ПСА. После курса противовоспалительной терапии уровень ПСА у таких пациентов нормализуется.

– Многие мужчины затягивают с профилактикой и лечением простатита из-за ложной боязни или стыда, – говорит Всеволод Митрофанов. – Хотя опасаться нужно как раз последствий запущенной болезни, к примеру, появления болезненных резей во время мочеиспускания.

Итак, подведем итоги: приступая к лечению простатита, нужно помнить о нескольких важных вещах. Каждый организм уникален и неповторим. Не стоит проводить глупые эксперименты, заниматься самолечением по советам друзей или сайтов в Интернете. Те лекарства, которые отлично работали в одном случае, в другом могут оказаться совершенно бесполезными или опасными.

Однозначно нужно найти время для приема у врача и постановки правильного диагноза. Также нужно понимать, что серьезный эффект можно получить только при правильно назначенном лечении.

Конечно, не стоит относиться с пренебрежением к физиотерапии и народной медицине, растительным средствам. Однако без правильного диагноза при обост­рении болезни, когда больной страдает от болей и высокой температуры, такое лечение может нанести вред.

Простатит при переходе в хроническую форму действительно становится трудноизлечимым, и врачи это признают, однако возможно добиться длительной ремиссии и улучшения состояния больного.

При условии ответственного отношения к лечению и соблюдения рекомендаций врача эта болезнь непременно отступит.