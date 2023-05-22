Под знаком Мастера

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Инна Лебедева

Будущие солисты оперы – студенты музыкальных колледжей страны – явили свое мастерство на Первом республиканском конкурсе имени народного артиста РК Ескендира Хасангалиева.

фото организаторов

На церемонии открытия конкурса напутствие молодым дарованиям дала Дарико Сопыжановна – супруга и муза Ескендира Хасангалиева. Затем песни и романсы композитора исполнили педагоги Алматинского музыкального колледжа им. П. Чайковского в сопровождении студенческого эстрадно-симфонического оркестра под управлением Олега Левушина.

– В программе конкурса, позволившей жюри и публике с разных сторон оценить красоту голосов и профессионализм будущих оперных исполнителей, прозвучали арии и песни зарубежных и отечественных композиторов, романсы Петра Чайковского и Ескендира Хасангалиева, казахские народные песни. В состязательном марафоне приняли участие 23 вокалиста из разных регионов Казахстана. Ко второму туру жюри допустило лишь 12 исполнителей, которые стали обладателями наград и премий разного достоинства. Призовой фонд конкурса составил три миллиона тенге, – рассказывает директор колледжа Биржан Хасангалиев.

Церемония вручения дипломов началась с концерта лауреатов, открыл который Ислам Хамзаев. Он исполнил романс Ескендира Хасангалиева «Махаббат не?». К слову, все фортепианные партии романсов мэтра были сочинены его сыном Биржаном. Он издал их в отдельном сборнике, которым обеспечил библиотеки всех музыкальных колледжей и вузов страны.

– Конкурс открыл яркие таланты, которые через несколько лет украсят оперные сцены страны, – отметила председатель жюри – заведующая кафедрой вокального искусства Казахской национальной консерватории им. Курмангазы Танагуль Бекназарова. – Восхитил красотой большого, распевного баритона и эмоциональностью образов студент четвертого курса Алматинского музыкального колледжа имени Чайковского Алихан Бейсеков, который и стал обладателем Гран-при. Особенно убедительно прозвучала в его исполнении ария Жермона из оперы «Травиата» Джузеппе Верди. Хочу выразить признательность педагогу победителя Мурату Чалабаеву и концертмейстеру Ларисе Шалабаевой, которые выпестовали этот талант.

Первой премии были удостое­ны два исполнителя – студентка 4-го курса Кызылординского музыкального колледжа Абибулла Акжунис и студент АМК им. П. Чайковского Богдан Шевченко.

Вторую премию завоевала Бахыт Айгерим. Третьей премии были удостоены сразу пять конкурсантов: студентка Кызыл­ординского музыкального колледжа им. Казангапа Баянсулу Сагындыкова, студентка Шымкентского музыкального колледжа Айгерим Кумекбай, а также студенты АМК им. П. Чайковского Санжар Саматулы, Райымбек Ратбек и Жаннур Жанатгаликызы. Дипломантами конкурса стали Дамир Кусаинов из Алматы, Дарын Бисаринов из Усть-Каменогорска и Касым Джурсунбек из Шымкента. Али Коптлеу из Астаны был удостоен специального приза семьи Хасангалиевых.

По словам членов жюри, уровень конкурсантов позволяет быть уверенными в том, что через несколько лет в оперные театры страны придет новое поколение профессиональных исполнителей, которое будет достойно представлять казахское искусство на отечественных и мировых сценах.

#музыка #конкурс #искусство #творчество #РК #опера #Ескендир Хасангалиев

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