Подарили вторую жизнь: трогательным видео встреч казахстанцев со спасателями поделились в МЧС

В трех регионах Казахстана спасатели встретились со спасенными. Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК рассказала про эти трогательные моменты и истории спасения, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба МЧС РК

Много спасенных людей со словами благодарности вспоминают своих спасателей за нелегкий и мужественный труд. Ведь переоценить помощь спасателей трудно.

Кайрат Нуржаубаев проводил занятия с личным составом, как вдруг услышал обращение «Қайрат аға!». Он обернулся и увидел радостно бегущую к нему девочку, которая пришла со своей мамой Асем Сандыбай. Кайрат был счастлив видеть здоровую и счастливую девочку, он провел для гостей экскурсию по пожарной части и сфотографировался на память.

История счастливого спасения случилась 12 октября 2022 года, когда на пульт 101 в 15:14 позвонили жители 10-этажного жилого дома ЖК «Алма Сити» в Наурызбайском районе Алматы.

К прибытию пожарных расчетов открытым пламенем горела квартира на 3-м этаже. Из-за густого едкого дыма на лестничном марше с 3-го по 10-й этажи жители остались отрезанными от выхода и могли задохнуться.

В ходе разведки командир отделения Кайрат Нуржаубаев и его коллеги, несмотря на угрозу жизни, при высокой температуре и нулевой видимости начали спасать алматинцев.

Кайрату десятки раз пришлось возвращаться в горящую многоэтажку. Айсулу он спас с 7-го этажа. В квартире была нулевая видимость из-за токсичного едкого дыма. Спасатель в маске СИЗОД нашел девочку в крайней комнате, взрослых дома не было. Надев на ребенка спасательный колпак, спустил до безопасного места на улице к подоспевшей скорой помощи.

Всего тогда герой спас 6 человек, трое из которых дети.

Стоит отметить, что за 7 лет службы в органах гражданской защиты командир отделения старший сержант гражданской защиты службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы Кайрат Нуржаубаев спас десятки человеческих жизней.

В Астане также состоялась трогательная встреча со спасенными детьми.

Начальник ДЧС города генерал-майор Куанар Базарбаев спустя 6 месяцев проведал детей, спасенных при пожаре.

31 октября прошлого года в 17:39 пожарные подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны выехали на возгорание в многоквартирном доме по улице Мәңгілік ел. Здесь в квартире на 7-м этаже 14-этажного жилого комплекса «Айсанам» горели домашние вещи и мебель на площади 40 квадратных метров.

20 пожарных спасли на том ЧП 13 человек, в том числе девятерых детей.

Спасенная пожарными мать двоих детей Серик Куан поблагодарила пожарных и пожелала обладателям мужественной профессии, требующей настоящего героизма, всегда побеждать в борьбе со страшной стихией огня.

Еще одно чудесное спасение произошло в сентябре 2022 года в Шымкенте.

За запертыми с внутренней стороны дверями квартиры спасатели ОСО нашли без сознания семью из четырех человек, отравившихся угарным газом. Пострадавших вынесли на свежий воздух, оказали первую помощь и передали врачам. Благодаря своевременным и профессиональным действиям спасателей семья выжила.

Через 8 месяцев сотрудники оперативно-спасательного отряда навестили спасенную семью, которая в очередной раз поблагодарила героев за вторую жизнь.