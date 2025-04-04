Подарите аппетитный букет

Общество
16
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Жительница села Кордай Алия Кожабаева известна благодаря цветам, сделанным из… зефира

фото из личного архива

Сидя дома, Алия часто задумывалась над тем, что может сделать многодетная мама в декрете, чтобы ее дело стало востребованным и приносило стабильный доход, а также радость от работы. В конце концов, она нашла такое занятие.

Несмотря на то что в юности она мечтала стать педагогом и даже несколько лет проработала учителем казахского языка, ничто не помешало ей попробовать что-то новое. Сегодня в ее руках тюльпаны, розы, пионы, лилии, хризантемы и гортензии становятся не только необычным и богатым украшением, но и изыс­канным лакомством.

– Многие сначала не верят, что эти цветы ненастоящие! Тем более что их можно… съесть, – с улыбкой говорит мас­терица. – Но когда попробуют – восторгаются. Это направление пока малоизвестное, именно поэтому мои изделия всегда вызывают удивление. У них есть свое преимущество: такие композиции не завянут, украсят любой стол и подарят яркие эмоции.

Решение заняться этим не­обычным делом, безусловно, пришло неспроста. С детства Алия любит заниматься выпечкой и помнит, как часто помогала маме на кухне. Ей нравилось воплощать кондитерские идеи в реальность. Но тогда это было лишь детским увлечением. Сегодня же все изменилось, и она вновь окунулась в мир кулинарии.

Первые шаги в этом направлении она сделала, будучи в дек­ретном отпуске. В очередной раз блуждая в интернет-пространстве, увидела фотографии красивых цветов и удивилась, узнав, что они сделаны из зефира. Это и стало началом ее новой деятельности. Первые попытки не увенчались успехом, но Алия не сдавалась: смотрела во Всемирной сети обучающие ролики, изучала мастер-классы и, наконец, прошла профессиональный курс.

– Помню, когда делала первые цветы, состав совсем не был похож на зефир. Наверное, больше напоминал крем. Тогда я не понимала, что нарушала технологию приготовления. Но с каждым днем мои тюльпаны и розы становились все больше похожими не на луковицы и капусту, а все же на цветы, – с улыбкой рассказывает мастерица. – Мне пришлось учиться­ методом проб и ошибок. Только после изучения массы литературы смогла полностью разобраться в технологических процессах.

Любую свободную минуту начинающий мастер посвящала новому увлечению, отрабатывая хотя бы по одному прак­тическому занятию.

– Зефирная флористика, как выяснилось, – это целое искусство! – делится впечатлениями женщина. – Такие цветы часто используются для украшения тортов, капкейков и десертов. Но некоторые предпочитают просто сладкие букеты в качест­ве подарка.

Всю эту красоту кордайская мастерица создает в основном из сахара, яичных белков, фруктово-ягодного пюре и агара – растительного загустителя, без которого сделать воздушный зефир не получится.

Супруг Фархат поверил в успех необычных цветов, поддержал увлечение Алии и помог приобрести ей необходимые планетарный миксер, духовой шкаф, кондитерские насадки, мелкий инструментарий, мешки и натуральные ингредиенты.

Примечательно, что создание съедобных цветов совмещает в себе кулинарию, творчество и немного – скульптуру. Материалы можно легко найти в магазинах, а удобство работы с ними позволяет воплощать в жизнь самые смелые идеи. Думается, именно по этим причинам сладкими цветами в последнее время все больше интересуются любители кондитерского дела и хендмейда.

Между тем создание съедобных букетов требует соответствующих знаний и навыков, ведь в каждом деле есть свои сек­реты. Как оказалось, если знаешь технологию, соблюдаешь все пропорции состава, то приготовить зефир совсем несложно.

– Нужно работать очень быст­ро, поскольку масса быстро остывает. И если температура опустится ниже 45 градусов, то цветы так и останутся в состоянии крема и после высыхания зефиром уже не станут. Именно такую ошибку в начале своего пути я и допускала – набирала в кондитерский мешок слишком много массы, «крутила» цветочки, очень долго и кропотливо, работая над каждым, а тем временем мой зефир стабилизировался еще в мешке. Результат моих стараний меня расстраивал, – поделилась сек­ретом Алия Кожабаева.

При изготовлении каждое изделие проходит несколько этапов: подготовку массы до нужной степени пластичнос­ти, формирование лепестков, непосредственно сборку, во время которой происходит наслаивание, создающее объем, детализацию, предусматриваю­щую добавление красителей и текстуры, а также сушку, когда идет фиксация уже готового изделия.

Поначалу Алия раздавала свои творения родственникам и друзьям, а затем стали поступать заказы. Для создания своих композиций она вдохновляется фотографиями живых цветов, а еще ее очень часто просят собрать что-нибудь на свой вкус.

Как сказала мастерица, среди изготавливаемых ею цветов наибольшей популярностью пользуются тюльпаны. К слову, сделать их проще, чем другие, да и раскупаются они довольно быстро. Более сложные композиции, например, розы, пионы или сирень, требуют больше времени, затрат и усилий. Для сравнения Алия приводит конкретный пример: на создание одного пиона уходит столько же времени, сколько на десять тюльпанов.

На сегодняшний день наша героиня уже сумела сделать себе имя. Благодаря этому заказы приходят регулярно, особенно в праздничные дни. По признанию Алии, она тщательно планирует свое рабочее время, чтобы уделить внимание и семье.

Вдохновленная успехом, мас­терица мечтает развивать свое дело дальше. В ее планах – получение профессионального образования, открытие зефирной студии и проведение мас­тер-классов для тех, кто хочет освоить это сладкое искусство.

#регионы #Жамбылская область #хобби #флористика #зефир

Популярное

Все
В области Абай открылись две новые школы
Формула успеха для Казахстана
Где чисто, там и комфортно
Компания Apple открыла доступ к медицинским сервисам в Казахстане
Работа в связке
Усилить контроль за финансовыми потоками
От цифрового тенге к цифровому НДС
Береги себя смолоду
С акцентом на молодежную политику
Остались ордена на парадном костюме
Повысить эффективность комплаенс-служб
В Антикоре подвели итоги профмероприятий
Детям все интересно
Выжить и победить
Пусть в школе научат, в семье поддержат
Принять и простить
«Неслучайные штрихи»
Поэтическая стрела Серика Аксункара
Закаленные, в свое дело влюбленные
Когда человек на своем месте
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Большая удача, если сохранился медальон
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Ставка на справедливость и доверие
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана
США хотят получить контроль над природными ресурсами Украины без гарантий её безопасности
Главу Синьцзянской торгово-логистической группы Шэнь Цзиньшэна встретили в кабмине
Национальная гвардия готовит военную технику к параду
В Бангкоке рухнула строящаяся многоэтажка
Списки необходимой для инвестпроектов инфраструктуры в регионах создадут в Правительстве
А ты оплатил налог на транспорт?
Землетрясение в Жамбылской области: Премьер отправил рабочую группу для анализа ситуации
Более 20 детей застряли в разрушенной школе в Мьянме
В МСХ – новое назначение
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Точкой роста должен стать туризм
Мощный циклон угрожает Австралии
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии
Спасибо вам за подвиг!
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Для наших мам!
В центре «Өрлеу» педагоги получают основы цифровой грамотности
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта

Читайте также

Детский травматизм: масштабная информационная кампания стар…
Депутаты требуют ужесточения ответственности для пранкеров,…
Вдохновляем детей на мечты в Международный день детской кни…
Всемирный день распространения информации об аутизме: жизне…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]