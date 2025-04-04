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Сидя дома, Алия часто задумывалась над тем, что может сделать многодетная мама в декрете, чтобы ее дело стало востребованным и приносило стабильный доход, а также радость от работы. В конце концов, она нашла такое занятие.

Несмотря на то что в юности она мечтала стать педагогом и даже несколько лет проработала учителем казахского языка, ничто не помешало ей попробовать что-то новое. Сегодня в ее руках тюльпаны, розы, пионы, лилии, хризантемы и гортензии становятся не только необычным и богатым украшением, но и изыс­канным лакомством.

– Многие сначала не верят, что эти цветы ненастоящие! Тем более что их можно… съесть, – с улыбкой говорит мас­терица. – Но когда попробуют – восторгаются. Это направление пока малоизвестное, именно поэтому мои изделия всегда вызывают удивление. У них есть свое преимущество: такие композиции не завянут, украсят любой стол и подарят яркие эмоции.

Решение заняться этим не­обычным делом, безусловно, пришло неспроста. С детства Алия любит заниматься выпечкой и помнит, как часто помогала маме на кухне. Ей нравилось воплощать кондитерские идеи в реальность. Но тогда это было лишь детским увлечением. Сегодня же все изменилось, и она вновь окунулась в мир кулинарии.

Первые шаги в этом направлении она сделала, будучи в дек­ретном отпуске. В очередной раз блуждая в интернет-пространстве, увидела фотографии красивых цветов и удивилась, узнав, что они сделаны из зефира. Это и стало началом ее новой деятельности. Первые попытки не увенчались успехом, но Алия не сдавалась: смотрела во Всемирной сети обучающие ролики, изучала мастер-классы и, наконец, прошла профессиональный курс.

– Помню, когда делала первые цветы, состав совсем не был похож на зефир. Наверное, больше напоминал крем. Тогда я не понимала, что нарушала технологию приготовления. Но с каждым днем мои тюльпаны и розы становились все больше похожими не на луковицы и капусту, а все же на цветы, – с улыбкой рассказывает мастерица. – Мне пришлось учиться­ методом проб и ошибок. Только после изучения массы литературы смогла полностью разобраться в технологических процессах.

Любую свободную минуту начинающий мастер посвящала новому увлечению, отрабатывая хотя бы по одному прак­тическому занятию.

– Зефирная флористика, как выяснилось, – это целое искусство! – делится впечатлениями женщина. – Такие цветы часто используются для украшения тортов, капкейков и десертов. Но некоторые предпочитают просто сладкие букеты в качест­ве подарка.

Всю эту красоту кордайская мастерица создает в основном из сахара, яичных белков, фруктово-ягодного пюре и агара – растительного загустителя, без которого сделать воздушный зефир не получится.

Супруг Фархат поверил в успех необычных цветов, поддержал увлечение Алии и помог приобрести ей необходимые планетарный миксер, духовой шкаф, кондитерские насадки, мелкий инструментарий, мешки и натуральные ингредиенты.

Примечательно, что создание съедобных цветов совмещает в себе кулинарию, творчество и немного – скульптуру. Материалы можно легко найти в магазинах, а удобство работы с ними позволяет воплощать в жизнь самые смелые идеи. Думается, именно по этим причинам сладкими цветами в последнее время все больше интересуются любители кондитерского дела и хендмейда.

Между тем создание съедобных букетов требует соответствующих знаний и навыков, ведь в каждом деле есть свои сек­реты. Как оказалось, если знаешь технологию, соблюдаешь все пропорции состава, то приготовить зефир совсем несложно.

– Нужно работать очень быст­ро, поскольку масса быстро остывает. И если температура опустится ниже 45 градусов, то цветы так и останутся в состоянии крема и после высыхания зефиром уже не станут. Именно такую ошибку в начале своего пути я и допускала – набирала в кондитерский мешок слишком много массы, «крутила» цветочки, очень долго и кропотливо, работая над каждым, а тем временем мой зефир стабилизировался еще в мешке. Результат моих стараний меня расстраивал, – поделилась сек­ретом Алия Кожабаева.

При изготовлении каждое изделие проходит несколько этапов: подготовку массы до нужной степени пластичнос­ти, формирование лепестков, непосредственно сборку, во время которой происходит наслаивание, создающее объем, детализацию, предусматриваю­щую добавление красителей и текстуры, а также сушку, когда идет фиксация уже готового изделия.

Поначалу Алия раздавала свои творения родственникам и друзьям, а затем стали поступать заказы. Для создания своих композиций она вдохновляется фотографиями живых цветов, а еще ее очень часто просят собрать что-нибудь на свой вкус.

Как сказала мастерица, среди изготавливаемых ею цветов наибольшей популярностью пользуются тюльпаны. К слову, сделать их проще, чем другие, да и раскупаются они довольно быстро. Более сложные композиции, например, розы, пионы или сирень, требуют больше времени, затрат и усилий. Для сравнения Алия приводит конкретный пример: на создание одного пиона уходит столько же времени, сколько на десять тюльпанов.

На сегодняшний день наша героиня уже сумела сделать себе имя. Благодаря этому заказы приходят регулярно, особенно в праздничные дни. По признанию Алии, она тщательно планирует свое рабочее время, чтобы уделить внимание и семье.

Вдохновленная успехом, мас­терица мечтает развивать свое дело дальше. В ее планах – получение профессионального образования, открытие зефирной студии и проведение мас­тер-классов для тех, кто хочет освоить это сладкое искусство.