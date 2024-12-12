Поддержка не на словах, а на деле

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Насихат Оркушпаева

В Астане наградили молодых казахстанцев, отличившихся в различных сферах общественной жизни

фото МКИ РК

В столице прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары», учрежденного по поручению Главы государства, и лауреатов государственной молодежной премии «Дарын».

Среди триумфаторов премии «Дарын» – лауреаты конкурсов и фестивалей, призеры и победители спортивных состязаний, общественные деятели и активисты. Профессиональное жюри выбирало их по номинациям: «Литература», «Наука», «Дизайн и изобразительное искусство», «Журналистика», «Классическая музыка», «Креативные инициативы», «Спорт», «Театр и кино», «Эстрада» и «Народное творчество».

Поздравляя победителей, министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила, что в стране растет прогрессивное и талантливое поколение, которое объединяют общие принципы и устремления.

– Вы – надежда и опора народа. Президент страны, обращаясь к вам, выделяет три главных ориентира для молодого поколения – это стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм. Это три кита, на которых базируется сильная и успешная нация. То есть будущее нации определяе­те именно вы, и потому Глава государства возлагает на вас такие большие надежды. Со своей стороны государство всесторонне поддерживает и будет поддерживать молодежь, – отметила министр.

Обладателями грантов «Тәуел­сіздік ұрпақтары» стали 30 молодых казахстанцев, чьи проекты были признаны лучшими. Это инициативы в сфере культуры, науки, медиа, информационных технологий, бизнеса. В этому году также было добавлено новое направление – «Волонтерство».

– Данный грант был учрежден по поручению Президента Казахстана. Поэтому награды, которые вы сегодня получили, – это большая ответственность. Желаю вам всегда быть на высоте! – сказала Аида Балаева.

Отметим, что каждому победителю конкурса «Тәуелсіздік ұрпақтары» выделено по 3 млн тенге призовых. В текущем году поступило 1 284 заявки, из которых было принято 897.

20 победителям государственной молодежной премии присвои­ли звание «Лауреат Государственной молодежной премии «Дарын», вручили памятные статуэтки и денежное вознаграждение.

#Астана #награждение #Дарын #Тәуелсіздік ұрпақтары

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