Поддержка не на словах, а на деле Статьи 12 декабря 2024 г. 5:25 1 Насихат Оркушпаева В Астане наградили молодых казахстанцев, отличившихся в различных сферах общественной жизни фото МКИ РК В столице прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары», учрежденного по поручению Главы государства, и лауреатов государственной молодежной премии «Дарын». Среди триумфаторов премии «Дарын» – лауреаты конкурсов и фестивалей, призеры и победители спортивных состязаний, общественные деятели и активисты. Профессиональное жюри выбирало их по номинациям: «Литература», «Наука», «Дизайн и изобразительное искусство», «Журналистика», «Классическая музыка», «Креативные инициативы», «Спорт», «Театр и кино», «Эстрада» и «Народное творчество». Поздравляя победителей, министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила, что в стране растет прогрессивное и талантливое поколение, которое объединяют общие принципы и устремления. – Вы – надежда и опора народа. Президент страны, обращаясь к вам, выделяет три главных ориентира для молодого поколения – это стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм. Это три кита, на которых базируется сильная и успешная нация. То есть будущее нации определяете именно вы, и потому Глава государства возлагает на вас такие большие надежды. Со своей стороны государство всесторонне поддерживает и будет поддерживать молодежь, – отметила министр. Обладателями грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары» стали 30 молодых казахстанцев, чьи проекты были признаны лучшими. Это инициативы в сфере культуры, науки, медиа, информационных технологий, бизнеса. В этому году также было добавлено новое направление – «Волонтерство». – Данный грант был учрежден по поручению Президента Казахстана. Поэтому награды, которые вы сегодня получили, – это большая ответственность. Желаю вам всегда быть на высоте! – сказала Аида Балаева. Отметим, что каждому победителю конкурса «Тәуелсіздік ұрпақтары» выделено по 3 млн тенге призовых. В текущем году поступило 1 284 заявки, из которых было принято 897. 20 победителям государственной молодежной премии присвоили звание «Лауреат Государственной молодежной премии «Дарын», вручили памятные статуэтки и денежное вознаграждение. #Астана #награждение #Дарын #Тәуелсіздік ұрпақтары