Подозреваемую в организации финпирамиды с ущербом в 120 млн тенге задержали в ЗКО

В Западно-Казахстанской области арестовали подозреваемую в организации финансовой пирамиды по проектам Life is good и Hermes, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Скриншот с видео АФМ

Досудебное расследование по подозрению в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды по проектам Life is good и Hermes проводит Департамент АФМ по ЗКО.

«Организаторы, привлекая деньги от казахстанцев, обещали прибыль от 24 до 54%. Сумма вовлеченных денег граждан составила более 120 млн тенге.

В настоящее время подозреваемая в организации финансовой пирамиды задержана и с санкции суда на 2 месяца взята под стражу. Досудебное расследование продолжается», – проинформировали в агентстве.

Столкнувшимся с финансовой пирамидой просят обращаться в колл-центр АФМ.

Ранее ведомство опубликовало список финпирамид.