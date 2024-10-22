Подозреваемый в изнасиловании сбежал из ИВС в Талгаре

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Департамент полиции Алматинской области ищет беглеца, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что из изолятора временного содержания совершил побег подозреваемый в совершении изнасилования. Введен план «Сирена».

«На ключевых маршрутах выставлены блок-посты, и все силы и средства направлены на поиск и задержание беглеца. Вместе с тем, для выяснения обстоятельств побега назначена служебная проверка. Ситуация находится на контроле руководства областного департамента полиции», - заключили в ведомстве.

На данный момент поиски продолжаются, добавили в пресс-службу ДП.

#поиск #побег #серена

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