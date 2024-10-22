Подозреваемый в изнасиловании сбежал из ИВС в Талгаре

Сообщается, что из изолятора временного содержания совершил побег подозреваемый в совершении изнасилования. Введен план «Сирена».

«На ключевых маршрутах выставлены блок-посты, и все силы и средства направлены на поиск и задержание беглеца. Вместе с тем, для выяснения обстоятельств побега назначена служебная проверка. Ситуация находится на контроле руководства областного департамента полиции», - заключили в ведомстве.