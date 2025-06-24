Об этом сообщила пресс-служба Президента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития от 9 июня 2009 года».

Ранее сообщалось, что Протокол заключен в связи с необходимостью преоб­разования Евразийского фонда стабилизации и развития в полноценную самостоятельную международную организацию с возможностью финансирования проектов и программ в национальных валютах.