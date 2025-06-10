Контроль качества услуг

Парламент
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Ербол Тишкамбаев

Депутаты Сената в ходе заседания бюро под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева определили повестку заседания, запланированного на 12 июня.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, депутатами будет рассмот­рен Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития от 9 июня 2009 года». Протокол, как было отмечено сенаторами, заключен в связи с необходимостью преоб­разования Евразийского фонда стабилизации и развития в полноценную самостоятельную международную организацию с возможностью финансирования проектов и программ в национальных валютах.

На повышение прозрачнос­ти и безопасности сделок с жиль­ем, улучшение условий передвижения лиц с инвалидностью, а также модернизацию автодорожной отрасли направлен Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам долевого участия в жилищном строительстве, автомобильных дорог и оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью». Также законом вносятся поправки, призванные усилить контроль качества предоставляемых услуг, включая доступ к инватакси через Портал социальных услуг и государственные закупки.

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере дея­тельности органов внутренних дел» охватывает широкий спектр вопросов и призван разгрузить законы от излишних норм и на уровне подзаконных актов оперативно реагировать на возникающие в стране изменения в части их нормативного регулирования. Речь идет об усилении мер по противодействию незаконному обороту и злоупотреблению нар­котическими средствами, по социальной поддержке сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и так далее.

В повестке предстоящего заседания палаты будут также и Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по воп­росам гражданской защиты, электро­энергетики и управления государственным имуществом», Закон «О фондах целевого капитала и эндаумент-фондах (целевых капиталах)» и сопутствующий ему Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам деятельности фондов целевого капитала и эндаумент-фондов (целевых капиталов), а также экологически неблагополучных территорий казахстанской части Приаралья».

На заседании бюро депутаты также обсудили темы предстоя­щих на неделе выездных заседаний.

#Сенат #заседание #повестка

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