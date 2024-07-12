Подробности задержания начальника ДУИС по СКО рассказали в Антикоре

Он находится под домашним арестом

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Северо-Казахстанской области задержан начальник областного департамента уголовно-исполнительной системы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

«Он подозревается в получении взятки в размере 1 млн тенге от субъекта предпринимательства за оказание содействия в заключении договора госзакупок услуг по поставке муки в учреждения уголовно-исполнительной системы СКО», - говорится в сообщении Антикора.

С санкции суда подозреваемый взят под домашний арест.

По данным сайта областного ДУИС, в мае 2023 года на должность начальника департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области был назначен Адлет Мустафинов.