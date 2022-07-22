Подростки устроили погром в новом парке Туркестана

Подростки устроили погром в парке Туркестана. Их действия зафиксировала камера видеонаблюдения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Управление полиции города Туркестан поступила жалоба от сотрудников учреждения "Зеленый Туркестан" о том, что неизвестные сломали в парке три скамейки и мусорный ящик.

Получив сообщение, стражи порядка приняли оперативные меры: для выявления виновных привлекли участковых инспекторов полиции, провели оперативно-розыскные мероприятия, опросили очевидцев и тщательно изучили записи с камер видеонаблюдения.

В результате полицейские обнаружили видеозапись, на которой запечатлены действия лиц, совершивших указанные правонарушения.

Сотрудники полиции установили трех молодых людей. Ими оказались местные жители. Как выяснилось, трое несовершеннолетних, гуляя по парку около 04:55 часов утра, совершили нелицеприятный поступок из-за любопытства.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".



